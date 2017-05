DAX - Und wieder abgeprallt!

Bastian Galuschka,

Hallo am Vormittag,

es ist Feiertag in Deutschland, also warum auf den DAX® schauen, da tut sich doch eh nichts, oder? Tja, Pustekuchen, gerade am heutigen Donnerstag ist Actiontag angesagt. Ob die starken Bewgeungen auf das geringe Handelsvolumen zurückzuführen sind, kann man nur mutmaßen. Charttechnisch gab es allerdings keine Überraschungen.



Trotz der straken Eröffnung per Gap kam der DAX® nicht über den Widerstandsbereich um 12.700 Punkte hinaus, anschließend setzte eine Verkaufswelle ein, bei der nicht nur das Gap geschlossen wurde, sondern auch die Tiefs bei 20.625 Punkten unterschritten wurden.

Inzwischen ist die Unterstützungszone um 12.600 Punkte ebenfalls aufgegeben worden. Einzig der EMA200 Stunde sorgt noch etwas für Halt. Pullbacks an die 12.600-Punkte-Marke sollte man einkalkulieren, ebenfalls einen Überschuss auf 12.625 Punkte. Solange 12.700 Punkte aber nicht signifikant überschritten werden, sind weitere Abgaben wahrscheinlich. Dabei stellt das Tief bei 12.490 Punkten eine erste wichtige Anlaufmarke im Tageschart dar.

