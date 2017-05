Mainz (ots) -



Zwei Top-Events des Sportwochenendes stehen am Sonntag, 28. Mai 2017, live auf dem Programm des ZDF: Die internationale Reit-Elite versammelt sich beim Deutschen Spring-Derby in Hamburg, und die Ruderer tragen ihre Europameisterschaften im tschechischen Racice aus. Um 13.15 Uhr meldet sich ZDF-Reporter und Ruder-Experte Norbert Galeske im ZDF-Livestream (zdfsport.de) von der EM-Regatta-Strecke und kommentiert bis 14.40 Uhr diverse Rennen - unter anderem den Auftritt des stark verjüngten Deutschland-Achters, der unter dem neuen Bundestrainer Uwe Bender zur früheren Dominanz zurückfinden möchte. Die Ruder-EM steht mit einer zusammenfassenden Berichterstattung auch im Blickpunkt der "ZDF SPORTextra"-Sendung ab 15.45 Uhr.



Direkt im Anschluss überträgt das ZDF bis 17.00 Uhr den entscheidenden Durchgang beim Deutschen Spring-Derby live aus Hamburg-Klein Flottbek. Sollte die Entscheidung im Rahmen dieser Sendezeit noch nicht gefallen sein, übernimmt die "ZDF SPORTreportage" ab 17.10 Uhr die weitere Übertragung eines möglichen Stechens. Live-Reporter im Derby-Park ist Gert Herrmann, die Sendung moderiert Kristin Otto.



Das traditionsreiche Turnier zählt zu den renommiertesten und anspruchsvollsten Reitsportveranstaltungen weltweit und lockt alljährlich ein erlesenes Teilnehmerfeld in die Hansestadt. Mit Christian Ahlmann, Ludger und Marcus Beerbaum, Meredith Michaels-Beerbaum, Marcus Ehing, Marco Kutscher und vielen anderen ist fast die gesamte deutsche Elite am Start. Auch das internationale Feld ist hervorragend besetzt: Mit dabei sind John Whitaker und sein Neffe William Whitaker (beide England), der Vorjahressieger Bill Twomey (Irland), Rolf-Göran Bengtsson (Schweden) und Jessica Springsteen (USA), Tochter von Rocksänger "The Boss" Bruce Springsteen.



Für Pferd und Reiter stellt der mit 1250 Metern außergewöhnlich lange und mit spektakulären Naturhindernissen gespickte Parcours eine echte Herausforderung dar. Mut, Kondition und Vertrauen sind da nicht nur bei "Pulvermanns Grab" oder dem berühmt-berüchtigten "Großen Wall" gefragt.



