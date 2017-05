Frankfurt - Im Rahmen eines gut unterstützten globalen Rentenmarkts war der April ein weiterer freundlicher Monat für Schwellenländer-Anlagen, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniWirtschaftsAspirant (ISIN LU0252123129/ WKN A0JLXV).Dabei sei auch das Verfassungsreferendum in der Türkei von den lokalen Anleihen und der Währung des Staates gut verarbeitet worden. Leichter Druck sei hingegen von schwächeren Rohstoffnotierungen zum Ende des Berichtszeitraums aufgekommen. In diesem Umfeld hätten lokale Schwellenländer-Währungen gegenüber dem US-Dollar etwas fester (+0,4 Prozent, JPM ELMI+) und gegenüber dem Euro schwächer (-1,3 Prozent, JPM ELMI+) geschlossen.

Den vollständigen Artikel lesen ...