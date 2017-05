LONDON (dpa-AFX) - Seine starke Stellung innerhalb der Branche dürfte dem Chemikalienhändler Brenntag nach Einschätzung der Citigroup Rückenwind verleihen. Branchenführerschaft sei ein wesentliches Investmentmerkmal in diesem Bereich, schrieb Analyst Marc Van'T Sant in einer Studie vom Donnerstag und errechnete ein Kursziel von 65 Euro. Damit sieht er rund 25 Prozent Aufwärtspotenzial für die Aktien und nahm die Bewertung mit "Buy" auf.

Größe führe in der Chemikalienhandelsbranche zu Kostenvorteilen für Kunden und Zulieferer, erklärte der Analyst. Positiv hob er mit Blick auf Brenntag zudem Markteintrittsbarrieren hervor, eine geringe Kapitalintensität sowie eine konservative Rechnungslegung. Die vermutlich gute wirtschaftliche Entwicklung in den USA sowie in der Eurozone sollten sich darüber hinaus positiv auf das Wachstum wirken.

Für zusätzlichen Schub dürfte laut Van'T Sant eine mögliche Branchenkonsolidierung sorgen, also Zusammenschlüsse und Übernahmen, und damit eine abnehmende Anbieter-Anzahl. Die Aussichten für eine solche Entwicklung seien angesichts der starken Fragmentierung des Sektors gut. Brenntag plane mit jährlich 200 bis 250 Millionen Euro für Zukäufe, was beim operativen Gewinn (Ebitda) für einen Wachstumsschub um 3 bis 4 Prozent pro Jahr führen könnte.

Mit der Einstufung "Buy" sagt die Citigroup der Aktie für die kommenden zwölf Monate eine Gesamtrendite von mindestens 15 Prozent voraus./mis/ck/stb

