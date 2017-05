Woher stammen die geheimen Informationen? Nur kurz nach dem Anschlag in Manchester berichten US-Medien über Details vom Tatort. Britische Ermittler verdächtigen die Geheimdienste - und verweigern nun die Zusammenarbeit.

Aus Ärger über undichte Stellen wird die Polizei von Manchester nach einem BBC-Bericht keine Informationen über den Terroranschlag mehr an die USA liefern. Man sei darüber empört, dass Bilder vom Tatort und der Name des Attentäters noch vor der Veröffentlichung in Großbritannien von US-Medien publiziert worden seien. Die Polizei wollte den Bericht des Senders auf Anfrage nicht kommentieren.

