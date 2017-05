London - Nach der gestrigen Entscheidung von Moody's stimmt die Bewertung chinesischer Staatsanleihen sowie von Papieren von Unternehmen in Staatsbesitz stärker mit unserer eigenen Einschätzung überein, so Charles de Quinsonas, Deputy Fund Manager von M&G Investments.Was die Unternehmenspapiere angehe - auch wenn internationale Anleger kein allzu großes Engagement in chinesische Anleihen hätten - könnte das Herabstufung zu einem kritischeren Blick führen. Die meisten Unternehmen im Besitz des chinesischen Staats würden sich überdurchschnittlicher Ratings erfreuen, weil ihr Eigentümer als solider Schuldner gelte. Im Lichte der neuen Bewertung könnten sich Investoren in Zukunft stärker auf die Fundamentaldaten des einzelnen Emittenten konzentrieren, ohne dem Unternehmen einen Bonus für seinen staatlichen Eigentümer zu geben.

