Frankfurt - Eine breit ausgerichtete Multi-Asset-Strategie erweist sich als sinnvoll für das Portfolio in Zeiten volatiler Märkte und niedriger Zinsen, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Wenn sie richtig eingesetzt werde, biete sie einen langfristigen Werterhalt und -zuwachs, wisse Jens Kummer, Fondsberater des MARS 10 UI (ISIN DE000A1WZ082/ WKN A1WZ08) von MARS Asset Management im Gespräch mit "ChampionsNews" zu berichten.

