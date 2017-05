Im Ringen um Staatshilfen für die beiden italienischen Krisenbanken Popolare di Vicenza und Veneto Banca ist bislang keine Lösung in Sicht.

Wirtschaftsminister Pier Carlo Padoan kündigte am Donnerstag weitere Gespräche mit den EU-Behörden an, nachdem diese am Mittwoch Rettungsvorschlägen der Regierung in Rom eine Absage erteilt hatten.

Den beiden Instituten fehlen laut Europäischer Zentralbank (EZB) zusammen 6,4 Milliarden Euro an Kapital. Sie beantragten bereits ...

