Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Tusk: EU und USA beim Thema Russland uneins

Die Europäische Union und die US-Regierung liegen nach den Worten von EU-Ratspräsident Donald Tusk bei der Einschätzung der Beziehungen zu Russland nicht auf einer Linie. Es gebe keine "gemeinsame Position" beim Thema Russland, sagte Tusk am Donnerstag nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump und EU-Spitzenpolitikern. Trump hat erstmals die EU besucht.

Trump zu ersten Gesprächen bei der EU eingetroffen

Vor dem Nato-Gipfel hat US-Präsident Donald Trump in Brüssel erstmals die EU besucht. EU-Ratspräsident Donald Tusk begrüßte Trump am Vormittag im Gebäude des Europäischen Rates. Dort waren Gespräche mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker sowie später auch mit Europaparlamentspräsident Antonio Tajani und der Außenbeauftragten Federica Mogherini vorgesehen.

Montenegro wird voraussichtlich am 5. Juni 29. Nato-Mitglied

Der Kleinstaat Montenegro wird voraussichtlich am 5. Juni als 29. Mitglied in die Nato aufgenommen. Das Balkanland könne wahrscheinlich zu diesem Termin die Beitrittsdokumente in Washington hinterlegen, sagte ein Nato-Vertreter am Rande des Bündnisgipfels in Brüssel. Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte an, er werde dann nach Washington reisen. Er betonte, der Beitritt zeige, "dass die Tür der Nato offen ist".

Opec stimmt für Verlängerung der Förderkürzung bis März 2018 - Kreise

Die Delegierten der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) stimmen Kreisen zufolge auf ihrer Sitzung in Wien für eine Verlängerung der Förderkürzung bis März 2018. Die von Saudi-Arabien dominierte Organisation mit ihren 13 Mitgliedern und elf andere Ölproduzenten unter Führung Russlands hatten sich vor sechs Monaten vorgenommen, das globale Ölangebot um 2 Prozent zu verringern. Dies werde nun beibehalten, sagten mit der Situation vertraute Personen am Donnerstagmittag. Offiziell hat die Opec diese Maßnahme noch nicht verkündet.

Stoltenberg: Nato-Beitritt zu Anti-IS-Koalition "starke politische Botschaft"

Die Nato weitet ihren Kampf gegen den Terrorismus auf Drängen der USA deutlich aus. Der beim Gipfel des Bündnisses am Donnerstag vorgesehene Beitritt zur internationalen Koalition gegen die Dschihadistenmiliz IS sei "eine starke politische Botschaft", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Er kündigte zudem die Einrichtung einer Anti-Terror-Abteilung und die Berufung eines Koordinators für den Bereich an.

BIZ beschließt neue Standards für Währungshandel

Nach zweijährigen Beratungen hat eine Gruppe internationaler Experten am Donnerstag eine Liste mit Prinzipien für den internationalen Währunsghandel aufgestellt. Nach einer Reihe von Skandalen wegen des Fehlverhaltens größerer Banken soll damit die Transparenz verbessert werden. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), ein in Basel ansässiges Konsortium von nationalen Notenbanken, arbeitete mit Vermögensexperten und Banken seit 2015 an dem neuen Verhaltenskodex und veröffentlichte einen ersten Entwurf bereits im Mai 2016.

Obama stärkt Merkel in Flüchtlingspolitik den Rücken

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat um Verständnis für die Entscheidungen geworben, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Flüchtlingspolitik zu treffen hat. Das "Ringen" zwischen humanitärer Verpflichtung und staatspolitischer Verantwortung kenne er aus seiner eigenen Amtszeit, sagte Obama am Donnerstag vor zehntausenden Menschen beim Evangelischen Kirchentag in Berlin.

+++ Konjunkturdaten

*DJ GB/BIP 1Q PROG: +0,3% gg Vorquartal; +2,1% gg Vorjahr

*DJ GB/BIP 1Q rev +2,0% (vorl: +2,1%) gegen Vorjahr

*DJ GB/BIP 1Q rev +0,2% (vorl: +0,3%) gg Vorquartal

*DJ Hongkong Handelsbilanz Apr Defizit 34,1 Mrd HKD

*DJ Hongkong Apr Importe +7,3% gg Vorjahr

*DJ Hongkong Apr Exporte +7,1% gg Vorjahr

*DJ GB/Investitionen 1Q vorläufig +0,6% gg Vq; +0,8% gg Vj

