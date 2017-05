IRW-PRESS: Aguia Resources Limited: Aguia Resources Limited: Südöstliche Explorationszone TRÊS ESTRADAS liefert wichtige Durchschneidungen

SÜDÖSTLICHE EXPLORATIONSZONE TRÊS ESTRADAS LIEFERT WICHTIGE DURCHSCHNEIDUNGEN

Die wichtigsten Neuigkeiten: - Bei Bohrungen in dem vor kurzem entdeckten südöstlichen Gebiet, das eine Streichenlänge von mindestens 700 Meter aufweist, wurden Mineralvorkommen mit Mächtigkeiten und Gehalten gefunden, die der Hauptlagerstätte von Três Estrada gleichkommen: o Loch TED-17-128 ergab 78,25 Meter mit einem Gehalt von 4,12 % P2O5 - Die Bohrungen zur Erkundung der Fläche des Ausläufers haben das Ende der Mineralisierung bislang noch nicht erreicht. Der Streichen dieses Ausläufers erstreckt sich in nordöstlicher Richtung über eine unbekannte Länge jenseits der Grenze von 700 Metern. Die Gesellschaft führt zurzeit Reverse Circulation (RC)-Bohrungen zum Testen dieser Ausdehnung auf oxidierte Mineralisierungen durch.

- Das Infill-Bohrprogramm liefert nach wie vor hervorragende Resultate, die die Einheitlichkeit und Kontinuität der Mineralisierung seitlich und in die Tiefe bestätigen: o Loch TED-17-129 ergab 9,00 Meter mit einem Gehalt von 3,65% P2O5

- 13,775 Meter der Infill-Bohrungen wurden bereits abgeschlossen, und das Programm wird voraussichtlich nächste Woche zu Ende gebracht. - Die Erkundungsergebnisse für die neuen mineralisierten Gebiete werden in einem aktuellen Reserven-Bericht veröffentlicht und wirken sich aller Wahrscheinlichkeit nach positiv auf das gesamte Minenmodell in Três Estradas aus - AGR wird in Kürze weitere Neuigkeiten über die Erkundung, Projektentwicklung und die Initiativen des Unternehmens liefern

Der brasilianische Düngemittelentwickler Aguia Resources Limited (ASX: AGR) (Aguia oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297517) freut sich, seinen Aktionären ein Update des laufenden Ergänzungsbohrprogramms bei seinem Vorzeige-Phosphatprojekt Três Estradas im Süden von Brasilien bereitzustellen. Das Programm liefert weiterhin positive Ergebnisse, die die Homogenität und Beständigkeit der Lagerstätte nachweisen.

An diesem Standort kommen ein Diamantbohrgerät und ein Bohrgerät für Reverse Circulation-Bohrungen zum Einsatz. Bisher wurden insgesamt 13.775 Meter gebohrt, darunter 9.495 Meter mit der Diamantbohranlage und 4.280 Meter bei Reverse Circulation-Bohrungen.

Wie bereits am 16. Februar 2017 gemeldet, identifizierte das Unternehmen eine neue oberflächennahe Mineralisierungszone entlang der Südostgrenze des geplanten Grubenmantels von Três Estradas. Durch die Bohrungen wurde in dieser Zone eine Beständigkeit auf einem Streichen von mindestens 700 Metern nachgewiesen, wobei die nordöstliche Erweiterung weiterhin vollständig offen ist. Die geologische Modellierung der Ergebnisse entlang dieser Zone weist darauf hin, dass die gefaltete Struktur in Richtung Südwesten abfällt, weshalb die nach wie vor offene nordöstliche Erweiterung die Oberfläche erreichen sollte und möglicherweise hochgradiges oxidiertes Material beherbergt. Dieser nordöstliche Ausläufer wird derzeit mit zusätzlichen 500 Metern Reverse Circulation-Bohrungen auf das Vorliegen von potenziell oberflächennahem, oxidiertem Material untersucht.

Die Ergänzungsbohrungen entlang dieses 700-Meter-Streichens werden fortgesetzt, um von der Oberfläche bis in eine Tiefe von nur 100 Metern eine Ressource der gemessenen (Measured) und angezeigten (Indicated) Kategorie zu produzieren. Die Strategie des technischen Teams bestand darin, eine oberflächennahe Mineralisierung anzupeilen, die zur aktuellen Ressource hinzugefügt werden kann. Es ist davon auszugehen, dass die Integration nicht nur das allgemeine Abraumverhältnis des geplanten Betriebs verbessern, sondern schließlich auch die Abbaukosten senken wird. Die Ergebnisse dieser Zone weisen darauf hin, dass die Mächtigkeiten und die Gehalte mit jenen des Großteils der Lagerstätte übereinstimmen, was das Ergebnis des Bohrlöcher TED-17-128 mit 4,12 Prozent P2O5 auf 78,25 Metern wiederspiegelt.

Der technische Leiter des Unternehmens, Herr Dr. Fernando Tallarico, erklärte dazu: Wir nähern uns dem Abschluss dieses sehr wichtigen Bohrprogramms und sind überglücklich über die Ergebnisse, die uns den eindeutigen Nachweis für die Einheitlichkeit der Morphologie und der Gehalte des Vorkommens liefern. Löcher wie TED-17-128, bei dem eine oberflächennahe Mineralisierung von 78,25 Metern gefunden wurde, weisen darauf hin, dass dieses neue Explorationsgebiet im Südosten unser Abraumverhältnis beträchtlich verbessern könnte.

Der Geschäftsführer Justin Reid fügte hinzu: Die Auswirkungen unserer jüngsten Entdeckung im Südosten des Gebiets und die Ergebnisse unseres ungemein erfolgreichen Infill-Bohrprogramms werden in Kürze in einem aktuellen Reserven-Bericht veröffentlicht. Die RC-Bebohrungen der oberflächennahen Oxidvorkommen des neuen Entdeckungsgebiets könnten sich im Zuge unserer Kosten-Nutzen-Analysen und Machbarkeitsstudien ebenfalls auf die endgültige Form unseres Minenmodells auswirken. Wir freuen uns darauf, dem Markt sehr bald Neuigkeiten über bedeutende Unternehmensentwicklungen mitteilen zu können, die für Três Estradas einen nicht zu unterschätzenden Mehrwert darstellen.

Aguia gibt weiterhin bekannt, dass das Unternehmen seinen Antrag auf eine Zweitnotierung bei der TSXV weiter vorantreibt und sich der Großteil der Unterlagen bereits zur Überprüfung in den Händen der Aufsichtsbehörden befindet. Das Unternehmen wird den voraussichtlichen Zeitpunkt der Notierung an der kanadischen Börse bekanntgeben, sobald die Information vorliegt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Justin Reid, Managing Director E: jreid@aguiaresources.com.au T: +1 416-216-5446

Catherine Stretch, Chief Commercial Officer

E: cstretch@aguiaresources.com.au T: +1 416-309-2695

Jan-Per Hole, Vice President Corporate Development Australia

E: jph@aguiaresources.com.au T: +61 (0) 414 899 732

Veröffentlicht über: Ben Jarvis, Six Degrees Investor Relations: +61 413 150 448

In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Folgen Sie uns auf Twitter: @ Aguia_Resources

Über Aguia: Aguia Resources Limited (Aguia) ist ein an der ASX notiertes Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Phosphatprojekten in Brasilien gerichtet ist. Aguia hat ein renommiertes und erfahrenes inländisches Team zusammengestellt, dessen Sitz sich in Belo Horizonte (Brasilien) befindet, wobei es auch Niederlassungen in Sydney (Australien) gibt. Die Schlüsselprojekte von Aguia befinden sich in Rio Grande do Sul, einer wichtigen landwirtschaftlichen Region, die zu 100 Prozent von Phosphatimporten abhängig ist. Die Phosphatlagerstätten in Rio Grande sind qualitativ hochwertig, ermöglichen eine kostengünstige Produktion und befinden sich außerdem in der Nähe einer Straßen-, Eisenbahn- und Hafeninfrastruktur. Das erfahrene Management-Team von Aguia kann eine umfassende Erfahrung bei der Weiterentwicklung von qualitativ hochwertigen brasilianischen Bergbauaktiva in die Produktion vorweisen.

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven beziehen, basieren auf Informationen, die von Dr. Fernando Tallarico, einem Mitglied der Association of Professional Geoscientists of Ontario, erstellt wurden. Dr. Tallarico ist ein Vollzeitangestellter des Unternehmens. Dr. Tallarico verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person (Competent Person) gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves definiert werden zu können. Dr. Tallarico erlaubt das Hinzufügen von Material zu diesem Bericht, das auf seinen Informationen basiert und in Form und Kontext erscheint.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die vollständige Meldung finden Sie hier: http://stockmarket.hobsonwealth.co.nz/news-item?S=AGR&E=ASX&N=101570 8

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39868 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39868&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU00000 0AGR4

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN AU000000AGR4

AXC0067 2017-05-25/14:05