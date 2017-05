Toronto, Ontario et Vancouver, Colombie-Britannique--(Newsfile Corp. - May 25, 2017) - La Bourse des valeurs canadiennes ainsi que Stockpools et Lift Cannabis Expo sont ravis d'annoncer le lancement du tout premier Cannabis Investment Challenge, une compétition novatrice de simulation d'opérations boursières en ligne axée intégralement sur le secteur du cannabis.

Le Cannabis Investment Challenge est une occasion unique pour le public de participer au secteur de marché le plus dynamique actuellement et de concourir pour remporter des prix, et ce, sans aucuns frais ou risque financier pour les utilisateurs.

Comment ça marche

Stockpools est comme un jeu de simulation sportive, mais pour les actions. La plateforme Stockpools permet aux utilisateurs de choisir un portefeuille simulé et de rivaliser avec les portefeuilles des autres participants dans un environnement en ligne qui reproduit le concept des simulations de sports traditionnelles. Stockpools offre aux investisseurs curieux une plateforme complètement exempte de risques pour s'amuser à explorer le marché boursier tout en ayant une chance de gagner de l'argent réel ou d'autres prix si leur portefeuille surpasse ceux des concurrents.

Comment participer

Cette compétition est 100 % gratuite et offerte à toute personne majeure. Pour de plus amples renseignements au sujet de l'inscription, rendez-vous sur la page CSE Cannabis Stock Picking Challenge du site Stockpools.com.

Lift Events, le partenaire de la compétition, encourage également les délégués à s'inscrire à la Lift Cannabis Expo du 26 au 28 mai. Les invités peuvent venir au kiosque 345 pour plus de renseignements et pour s'inscrire en personne.

Quand est-ce que cela commence?

La compétition commence le 3 juillet 2017 et se termine le 15 septembre 2017. L'inscription à la compétition peut maintenant se faire en ligne sur la page CSE Cannabis Stock Picking Challenge du site Stockpools.com.

Il s'agit de la première collaboration entre la CSE et Stockpools. Comme l'a indiqué Barrington Miller, directeur, Services aux sociétés inscrites de la CSE, « la CSE est heureuse de lancer cette initiative en partenariat avec Stockpools. Les sociétés liées au cannabis ont récemment été un moteur très important de notre marché et le niveau de participation de nos investisseurs a été stupéfiant. Nous espérons que cette compétition inspirera davantage de personnes à mieux connaître le marché boursier tout en prenant du plaisir dans un environnement d'investissement simulé. »

Anil Mall, président de Stockpools, a souligné que « lancer cette initiative avec la CSE s'est fait de façon naturelle. Ils apportent un esprit entrepreneurial à ce qu'ils font, ce qui s'harmonise très bien avec Stockpools. C'est tout aussi important que les nombreux clients liés au cannabis inscrits à la CSE, sur lesquels l'intégralité de la compétition est basée. »

Les deux organisations pensent que la compétition du Cannabis Investment Challenge peut permettre à une nouvelle génération d'investisseurs d'explorer le monde des placements et les marchés publics du cannabis grâce à une plateforme accessible et stimulante.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec

Anil Mall

Président

Stockpools Inc.

Téléphone: 604 684-2444

Cellulaire: 604 653-6578

Site Web: www.stockpools.com