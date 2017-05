Vor dem Brandenburger Tor feiern 80.000 Besucher den früheren US-Präsidenten Barack Obama. Der übt nur indirekt Kritik an seinem Nachfolger. Neben ihm muss Kanzlerin Angela Merkel ihre Flüchtlingspolitik verteidigen.

Der Jubel gilt ihm, ausschließlich ihm. "Obama, Obama", skandieren die 80.000 Besucher vor dem Brandenburger Tor, als der frühere US-Präsident die Bühne vor dem Brandenburger Tor. Die Ehrengäste auf den wenigen Sitzplätzen ganz vorne stehen auf für den Anfangsapplaus. Sein "Guten Tag", die einzigen Worte auf Deutsch, lösen Begeisterungsstürme aus. Dass da neben ihm die Bundeskanzlerin sitzt, nimmt die Menge wohl erst wahr, als Obama die Aufmerksamkeit von sich auf die Frau im knallhellgrünen Blazer lenkt: "Ich liebe Berlin, und ich freue mich, dass einer meiner beliebtesten Partner aus meiner Zeit als Präsident neben mir sitzt: Kanzlerin Angela Merkel."

Es ist Evangelischer Kirchentag an diesem Himmelfahrtstag in Berlin. Zum 500. Geburtstag des Reformators Martin Luther sind 200.000 Besucher mit orangenen Halstüchern in die Stadt geströmt. Diese gleicht nach dem islamistischen Anschlag in Manchester einem Hochsicherheitstrakt. Gepanzerte Wasserwerfer blockieren die Straßen schon einen Kilometer vor dem Brandenburger Tor. Auch die Straße des 17. Juni, die bewährte Fanmeile für Großevents vor Brandenburger-Tor-Kulisse, ist weiträumig abgeriegelt.

Ohne Taschenkontrolle kommt niemand zum Hauptevent des Kirchentags, zu dem Bischof Heinrich Bedford-Strohm und Kirchentagspräsidentin Christina aus der Au Obama und Merkel eingeladen haben. Beide sind bekennende Christen. Sie wollten mit ihnen über Demokratie, Verantwortung und Glauben zu sprechen.

Obama erinnert denn auch als erstes daran, dass er seine Arbeit für das Gemeinwohl vor Jahrzehnten als Sozialarbeiter im Auftrag einer Kirche in Chicago begonnen hatte. Und dass sein Glaube ihn immer bestärkt habe, nicht nachzulassen in dem Willen, die Welt etwas besser zu machen. Worauf er denn stolz sei im Rückblick auf acht Jahre Präsidentschaft, fragt ihn Bedford-Strohm. Was Obama erst einmal zu einem Exkurs über die Grenzen des politischen Willens durch das jeweils Mögliche bringt: "Was ich als Politiker ...

