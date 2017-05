NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ING von 16,00 auf 17,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Benelux-Banken hätten im ersten Quartal operativ gut abgeschnitten und in ihrer Gesamtheit die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Pawel Dziedzic in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die Unsicherheit wegen der regulatorischen Anforderungen unter dem künftigen Regelwerk Basel 4 bleibe aber ein Belastungsfaktor. Das Kursziel für ING überarbeitete er unter Berrücksichtigung der Zahlen der niederländischen Großbank für das erste Quartal./mis/ck

ISIN NL0011821202

AXC0074 2017-05-25/14:50