Exchange Traded Funds (ETFs) erfreuen sich dank niedriger Kosten und innovativer Konzepte großer Beliebtheit. Doch auch wenn einige Blogger-Kollegen oder trendige "Robo Advisors" bisweilen Anderes suggerieren: Börsengehandelte Indexfonds sind nicht die alleinseligmachende Wahrheit, die das Direktinvestment in Aktien oder aktiv gemanagte Fonds überflüssig macht - schließlich stellt ja auch niemand das Kochen am heimischen Herd oder den gepflegten Besuch im Sternerestaurant infrage, bloß weil es bei Vapiano oder Hans im Glück sättigende Mahlzeiten zu günstigen Preisen gibt. Selber kochen macht Arbeit - und Spaß Stattdessen kommt's sowohl beim Essen als auch bei der Geldanlage darauf an, was man haben...

Den vollständigen Artikel lesen ...