Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) -



Das führende Unternehmen für Versorgungsketten-Planungssoftware und die internationale Unternehmensberatung planen die Bereitstellung neuer, gemeinsamer Versorgungskettenlösungen



Kinaxis (http://www.kinaxis.com/)® (TSX:KXS), Anbieter von RapidResponse (http://www.kinaxis.com/en/solution/supply-chain-planni ng-process/supply-chain-planning-applications/)®, der führenden, cloudbasierten Simultanplanungslösung, (http://www.kinaxis.com/en/sol ution/supply-chain-planning-process/supply-chain-planning-application s/) gab heute die Verlängerung seiner strategischen Partnerschaft mit Barkawi Management Consultants bekannt, um internationalen Organisationen dabei behilflich zu sein, ihre Versorgungsketten und Betriebsergebnisse mithilfe besserer Verfahren, Analytik und Systeme zu verbessern. Die Partnerschaft verbindet die marktführende Plattform zur Versorgungskettenplanung von Kinaxis mit Barkawis fachlicher Kompetenz auf dem Gebiet der Business-Lösungen für Lieferketten und operatives Geschäft.



"RapidResponse revolutioniert die Versorgungskettenplanung durch die Bereitstellung simultaner Planung für große internationale Unternehmen, die eine durchgehende Planung in Echtzeit, Transparenz, Simulation und gemeinschaftliche Entscheidungsfindung benötigen", sagte John Sicard, Chief Executive Officer, Kinaxis. "Wir arbeiten seit fast zehn Jahren erfolgreich mit Barkawi und es freut mich sehr, dass wir unsere Partnerschaft vertiefen, da wir unser europäisches Geschäft vergrößern und Lösungen für unseren ersten gemeinsamen europäischen Kunden implementieren. Barkawis umfassende Kenntnisse und Erfahrungen auf dem internationalen Versorgungskettenmarkt sowie die bewährte Leistungsfähigkeit bei der Lieferung von Programmen und Projekten auf diesem Gebiet stellen für Kinaxis einen wertvollen Gewinn dar."



"Wir sind gespannt darauf, auch weiterhin auf unserer florierenden Partnerschaft mit Kinaxis aufzubauen", so Karim Barkawi (http://www.barkawi.com/en/about-us/barkawi-group.html), Gründer und CEO, Barkawi. "Wir freuen uns darauf, mit Kinaxis Hand in Hand zu arbeiten, um unseren gemeinsamen Kunden technologiefähige Umsetzungen zu liefern, ihre Zuversicht und ihr Vertrauen zu gewinnen und ihre Erwartungen zu übertreffen. Wir haben bereits großartiges Feedback für unser jüngstes gemeinsames Projekt erhalten, für eines der weltweit führenden Unternehmen für Schalungstechnologien zum Einsatz in allen Bereichen des Bausektors. Ziel des Projekts ist die Implementierung einer neuen Planung sowie eines S&OP (Sales & Operation Planning)-Verfahrens, um die Versorgungskette transparent zu machen, den Bestand zu verringern und den Kundenservice aufrechtzuerhalten."



Seth Lippincott, Analytiker bei Nucleus Research, bemerkte: "Die erweiterte Partnerschaft von Kinaxis und Barkawi wird Kinaxis darin unterstützen, Zugang zu neuen Märkten zu erhalten und bei der erfolgreichen Implementierung von RapidResponse auf Barkawis bestehenden Fachkenntnissen aufzubauen. Barkawi hat sich mit 30 Aufträgen im vergangenen Jahr für Kinaxis als zuverlässiger Partner erwiesen. Kinaxis wird durch seine Bindung von Ressourcen zur hinreichenden Schulung neuer Barkawi-Berater sicherstellen, dass das Team von Barkawi bestens gerüstet ist, weiter Aufträge in Angriff zu nehmen."



RapidResponse von Kinaxis verbindet die Daten, Verfahren und Mitarbeiter innerhalb einer Versorgungskette miteinander und erlaubt ihnen, gleichzeitig zusammenzuarbeiten, um das gesamte Versorgungsnetzwerk anzutreiben. Und zwar als einzelnes Produkt, das die zugrunde liegenden Einsatzmöglichkeiten freisetzt, die unverzichtbar sind, um Nachfrage und Angebot innerhalb eines Unternehmens im Gleichgewicht zu halten. Die cloudbasierte Plattform bietet eine Standardbasis an, über welche viele Business-Anwendungen eingesetzt werden können, darunter Lieferkettenplanung, Nachfrage-Management, S&OP, Zusammenarbeit von Zulieferern. Mithilfe von RapidResponse erhalten Kunden einen umfassenden Überblick über das internationale Versorgungskettennetzwerk und können dadurch fundierte, strategische Entscheidungen treffen.



Über Kinaxis Inc.



Kinaxis bietet die einzige Simultanplanungslösung der Branche an und hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, ihre Versorgungskettenplanung von Grund auf umzugestalten. Durch RapidResponse®, unsere cloudbasierte Software für Supply Chain Management, fügen wir Ihre Daten, Verfahren und Mitarbeiter in einer einzigen, stimmigen Umgebung zusammen. Mithilfe einer zusammengefassten Übersicht über die gesamte Lieferkette sind Sie in der Lage, die erwartete Leistung zu planen, Fortschritte zu kontrollieren und auf Unterbrechungen zu reagieren, wenn dies notwendig wird. Durch RapidResponse wissen Sie früher Bescheid und können schneller reagieren. Dadurch reduziert sich die Entscheidungslatenz, und die betriebliche sowie finanzielle Leistung wird erhöht. Das können wir beweisen. Wir helfen unseren Kunden in jeder Phase ihrer Versorgungskette, angefangen bei der Implementierung bis hin zur Expansion.



Über Barkawi



Barkawi Management Consultants ist eine internationale Unternehmensberatung, die sich auf Supply Chain Management und Kundenbetreuung konzentriert. Barkawi ist darauf spezialisiert, Kunden durch bessere Verfahren, Analytik und Systeme dabei zu helfen, ihre Versorgungskette und Betriebsergebnisse zu verbessern. Barkawi kann als internationales Unternehmen, das einem gezielten, ergebnisorientierten Ansatz folgt, rasch wertvolle Leistungen erbringen, Visionen definieren und diese in die Realität umsetzen. barkawi.com (http://www.barkawi.com/)



Media Relations: Melissa Clow, Tel.: +1(613)5925780-5513, mclow@kinaxis.com



OTS: Kinaxis Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126747 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126747.rss2