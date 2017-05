NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street hat am Donnerstag ihre Rekordjagd fortgesetzt. Sowohl der Techwerte-Index Nasdaq 100 als auch der marktbreite S&P-500-Index legten moderat zu und erreichten damit jeweils erneut Bestmarken. Der Nasdaq 100 hatte bereits am Mittwoch ein Rekordhoch erklommen.

Händler sprachen von einem weiterhin positiven Umfeld für Aktien, nachdem sich die US-Börse bereits in den letzten Tagen vom ihrem Rückschlag Mitte letzter Woche erholt hatten./la/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0083 2017-05-25/15:43