In den Morgenstunden des 25. Mai 2017 hat AIDAperla auf dem Weg von Japan nach Palma de Mallorca ihren ersten Mittelmeerhafen erreicht, Limassol auf Zypern. Zuvor durchquerte das 300 Meter lange und 37,6 Meter breite Kreuzfahrtschiff den Suezkanal zwischen den ägyptischen Hafenstädten Port Said und Port Taufiq.



Der Aufenthalt wurde genutzt, um die knapp 20 restlichen Container zu laden. Darunter frisches Obst und Gemüse, über 100 Fahrräder für die Biking-Ausflüge sowie die letzten Materialien für den Pier 3 Market, damit auch an Bord von AIDAperla die beliebten Starbucks-Produkte genossen werden können.



Das Schiff wird um 19:00 Uhr den Hafen von Limassol wieder verlassen und zunächst Kurs auf Neapel nehmen. Mit an Bord von AIDAperla ist Model und Moderatorin Lena Gercke, die ihren Täufling zum ersten Mal in Augenschein nehmen wird.



Vom 28. Mai bis 1. Juni 2017 findet dann die erste Reise speziell für Expedienten statt. Diese führt von Neapel über Genua in den Heimathafen Palma de Mallorca, wo AIDAperla am 30. Juni 2017 getauft wird.



Aufgrund der hohen Nachfrage bietet AIDA zusätzlich eine PEP Cruise an. Vom 6. bis 9. Juni reisen Expis ab 79 Euro** pro Person zzgl. An- und Abreisepaket von 199 Euro p.P. auf der neuesten Kussmundschönheit. Die Reise führt von Palma de Malllorca durchs Mittelmeer nach Barcelona und zurück.



Ab dem 1. Juli 2017 bereist AIDAperla von Palma de Mallorca sowie Barcelona auf siebentägigen Reisen das westliche Mittelmeer. Ab März 2018 ist die Hansestadt Hamburg Start- und Zielhafen von AIDAperla für siebentägige Rundreisen zu den schönsten Metropolen Westeuropas wie London, Paris, Brüssel oder Rotterdam.



Alle Reisen von AIDAperla sind ab sofort im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de buchbar.



** AIDA PEP-Angebot bei 2er-Belegung (Innenkabine), ab/bis Hafen, streng limitiertes Kontingent. Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen, Hinweise und Informationen des aktuellen AIDA Katalogs September 2017 bis Oktober 2018.



Preisbeispiel für die Redaktion



Perlen am Mittelmeer 1 mit AIDAperla Juni bis Oktober 2017 7 Tage ab/bis Mallorca ab 799 EUR* p. P. An- und Abreisepaket ab 340 EUR** p. P.



* AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), limitiertes Kontingent



** Limitiertes Kontingent



