BRÜSSEL (dpa-AFX) - Gleichen Lohn für aus dem EU-Ausland entsandte und einheimische Arbeitskräfte hat der neue französische Präsident Emmanuel Macron gefordert. Die europäische Entsenderichtlinie brauche entsprechende Kontrollmechanismen, sagte Macron nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Donnerstag in Brüssel. Anders ließen sich die EU-Regeln nicht verteidigen.

Wenn die Bürger die europäische Politik nicht verstünden, nähre dies extreme politische Kräfte, warnte Macron und verwies in diesem Zusammenhang auf das Brexit-Votum der britischen Wähler für einen Austritt ihres Landes aus der Europäischen Union. Man müsse deshalb gemeinsam an effizienten Ergebnissen arbeiten.

"Sozialdumping hat keinen Platz in Europa", betonte Juncker. "Unser Vorschlag ist klar: der gleiche Lohn für die gleiche Arbeit am gleichen Ort." Macron habe bei seinem Antrittsbesuch in der EU-Kommission das "soziale Europa" als erstes Thema angeschnitten: "Das ist neu, aber es hat mich nicht überrascht."/ff/DP/jha

