Rimini Street, Inc., der weltweit führende unabhängige Anbieter von Support-Dienstleistungen für Unternehmenssoftware von SAP SE (NYSE:SAP) Business Suite, BusinessObjects und HANA Database Software sowie der Oracle Corporation (NYSE:ORCL) Siebel, PeopleSoft, JD Edwards, E-Business Suite, Oracle Database, Oracle Middleware, Hyperion, Oracle Retail, Oracle Agile PLM und Oracle ATG Web Commerce, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den 15. jährlich stattfindenden American Business Awards den Stevie Award für das Innovativste Technologieunternehmen des Jahres gewonnen hat. Das Unternehmen wurde außerdem für seine anhaltende Fokussierung auf herausragenden Service für seinen Oracle- und SAP-Kunden-Support in aller Welt mit mehreren Stevie Awards in den Kategorien Kundenservice-Abteilung des Jahres, Kundenservice-Team des Jahres und Kundenservice-Führungskraft ausgezeichnet. Diese hohen Auszeichnungen sind eine weitere Bestätigung der Vorteile, die Kunden von Rimini Street aufgrund des qualitativ hochwertigen Service und der zukunftsorientierten Einstellung gegenüber Innovationen zuteil werden.

Zu Beginn dieses Jahres war Rimini Street auch bei den 11. jährlich stattfindenden Stevie Awards im Bereich Vertrieb und Kundenservice in zwei Kategorien ausgezeichnet worden Kundenservice-Abteilung des Jahres und Kundenservice-Mitarbeiter des Jahres. Dieses Jahr kennzeichnet das sechste Jahr in Folge, in dem Rimini Street mit mehreren Stevie Awards ausgezeichnet wurde, die den exzellenten Kundenservice und erstklassige Dienstleistungen anerkennen.

Führung und Innovation des Support-Markts für Software seit mehr als einem Jahrzehnt

Rimini Street führt seit dem Jahr 2005 den unabhängigen Support-Markt mit erstklassigen Support-Dienstleistungen für Software der nächsten Generation, die stabiler sind als diejenigen, die in der Standardwartung der Anbieter enthalten sind, und zur Hälfte der jährlichen Wartungsgebühr ausgeführt werden. Der Umfang der Funktionen umfasst Support für kundenspezifische Lösungen, Support für Interoperabilität und Leistungsoptimierung. Außerdem wird jedem einzelnen Kunden von Rimini Street ein eigens zugeteilter, engagierter Primary Support Engineer (PSE) mit durchschnittlich 15 Jahren Erfahrung in den jeweiligen Anwendungen und Technologien zugeteilt, der eng mit einem Spezialistenteam zusammenarbeitet, damit alle Kundenanfragen garantiert jeden Tag rund um die Uhr beantwortet werden können. Rimini Street ist außerdem mit Reaktionszeiten von maximal 15 Minuten für kritische P1-Fälle bei Support-Dienstleistungen für Unternehmenssoftware branchenführend.

Heute hat Rimini Street mit dem Support für 13 Produktlinien und über 900 Mitarbeitern in aller Welt bereits 1.900 registrierte globale Kunden, darunter über 160 der Fortune 500- und Global 100-Unternehmen, dabei unterstützt, unmittelbare Kosteneinsparungen im IT-Bereich zu erkennen, von erstklassigen Support-Dienstleistungen zu profitieren und ihre Einsparungen bei Innovationen einzusetzen, die das Wachstum vorantreiben und Geschäftsziele erreichen und dabei hat Rimini Street die Branche für den Support von Unternehmenssoftware neu definiert. Aus diesen Gründen wurde Rimini Street von den American Business Awards zum Innovativsten Technologieunternehmen des Jahres ernannt.

Exzellenter Kunden-Support erneut mit mehreren Stevie Awards geehrt

Das Global Support Department von Rimini Street hat sich den Stevie Award für die Kundenservice-Abteilung des Jahres aufgrund des ultra-reaktionsschnellen Support für Oracle- und SAP-Kunden in aller Welt verdient. Rimini Streets Global Support Department, das sich aus Hunderten von Fachleuten zusammensetzt, die Kunden in 117 Ländern Unterstützung bieten, wird anhand von Umfragen zur Kundenzufriedenheit bewertet, die Feedback in mehreren Bereichen liefern: Wissensstand, Verständnis des Problems, Professionalität, Reaktionsschnelligkeit, effektive Kommunikation, zeitgerechte Lösung und Effektivität der Lösung. Im Jahr 2016 löste die Abteilung über 19.000 überaus komplexe Fälle. In dieser Zeit erzielte das Team durchschnittliche Reaktionszeiten von weniger als fünf Minuten für kritische Fälle und Fälle mit hoher Priorität und erhielt nach Umfrageergebnissen bei der Kundenzufriedenheit im Durchschnitt 4,8 von 5,0 Punkten (wobei 5 "exzellent" bedeutet).

Unabhängig davon wurde das Global Siebel Support Team von Rimini Street auch mit einem Stevie Award für das Kundenservice-Team des Jahres für einen wichtigen Meilenstein im Jahr 2016 ausgezeichnet für das Erreichen einer fast perfekten Punktzahl von 4,96 von 5,0 bei der Kundenzufriedenheit.

Ein weiterer Stevie Award wurde dem Group Vice President von Global Support, Craig Mackereth, in der Kategorie Kundenservice-Führungskraft des Jahres verliehen. Craig Mackereth beaufsichtigt und leitet die Entwicklung und Durchführung der Support-Dienstleistungen von Rimini Street. Unter seiner Führung blieb Rimini Streets Fluktuationsrate im Jahr 2016 im einstelligen Bereich, während die durchschnittliche Fluktuationsrate von Mitarbeitern in dieser Branche über 25 % beträgt. Darüber hinaus schloss sein Team 19.715 Fälle mit Reaktionszeiten von unter 5 Minuten ab.

Zur Abrundung der Auszeichnungen wurde Rimini Street außerdem für die Führungskraft des Jahres im Bereich Produktmanagement/Produktentwicklung, die Abteilung des Jahres im Bereich Produktmanagement sowie Produktentwickler des Jahres ausgezeichnet.

"Rimini Street hat sich seit 2005 auf die Entwicklung von und die Investition in innovative(n) Lösungen konzentriert, die die Branche für Unternehmens-Support umgestalten und den sich wandelnden Bedürfnissen von Software-Lizenznehmern weltweit nachkommen, und wir fühlen uns geehrt, mit so vielen Preisen anerkannt zu werden, darunter dem Preis für das Innovativste Technologieunternehmen des Jahres", erklärte Seth Ravin, CEO von Rimini Street. "Unser Fokus und unser Engagement, unseren Kunden den reaktionsschnellsten, qualitativ hochwertigen Support in der Branche zu bieten, sind nie ins Wanken geraten, und ich könnte nicht stolzer sein auf unser Team, das in sechs aufeinanderfolgenden Jahren diese herausragenden Preise für exzellenten Kundenservice gewonnen hat."

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden im Rahmen von sieben Programmen verliehen: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die American Business Awards, die International Business Awards, die Stevie Awards für Frauen in der Geschäftswelt (Stevie Awards for Women in Business), die Stevie Awards für großartige Arbeitgeber (Stevie Awards for Great Employers) und die Stevie Awards für Vertrieb und Kundenservice (Stevie Awards for Sales Customer Service). Bei den Stevie Awards-Wettbewerben gehen jedes Jahr mehr als 10.000 Nominierungen von Unternehmen aus über 60 Ländern ein. Mit den Stevies werden Organisationen aller Arten und Größenordnungen sowie die dahinterstehenden Menschen geehrt und für hervorragende Leistungen in der Arbeitswelt ausgezeichnet. Mehr über die Stevie Awards erfahren Sie unter http://www.StevieAwards.com.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street ist der weltweit führende Anbieter von unabhängigen Support-Dienstleistungen für Unternehmenssoftware. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm, das Oracle- und SAP-Lizenznehmern Einsparungen von bis zu 90 Prozent bei den gesamten Support-Kosten ermöglicht, seit 2005 neue Maßstäbe bei Support-Dienstleistungen für Unternehmen. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Nahezu 1.900 global tätige Organisationen, Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen aus vielen verschiedenen Branchen haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie bitte http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält unter Umständen zukunftsgerichtete Aussagen. Wörter wie "glauben", "könnte", "werden", "planen", "schätzen", "weiterhin", "vorhersehen", "beabsichtigen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten und gehen von bestimmten Annahmen aus. Falls diese Risiken eintreten oder falls sich unsere Annahmen als inkorrekt erweisen, können tatsächliche Ergebnisse von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten Zahlen erheblich abweichen. Rimini Street übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen, die lediglich den Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wiedergeben.

2017 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den USA und in anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Zeichen sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, und, sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

