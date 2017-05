Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Merkel schließt zusätzliche Beiträge Deutschlands in Anti-IS-Koalition aus

Trotz des Beitritts der Nato zur internationalen Koalition gegen die Dschihadistenmiliz IS schließt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusätzliche Beiträge Deutschlands aus. Es sei "ein starkes Signal", dass die Nato nach all ihren Mitgliedstaaten nun auch Mitglied der Anti-IS-Koalition werde, sagte Merkel beim Nato-Gipfel in Brüssel. Es sei aber klar, "dass damit keine neuen Beiträge Deutschlands verbunden sind."

Trump: Viele Nato-Länder schulden "enorme Mengen Geld"

US-Präsident Donald Trump hat seine Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben der europäischen Nato-Mitglieder deutlich bekräftigt. 23 von 28 Nato-Mitgliedern gäben immer noch nicht zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung aus, sagte Trump am Donnerstag beim Nato-Gipfel in Brüssel. "Und viele dieser Nationen schulden enorme Mengen Geld aus den vergangenen Jahren." 23 der 28 Nato-Mitgliedstaaten "zahlen immer noch nicht, was sie zahlen sollten", sagte Trump. "Das ist nicht fair gegenüber den US-Steuerzahlern."

Trump will Verantwortliche für Weitergabe von Manchester-Interna "verfolgen"

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, die Verantwortlichen für die Weitergabe interner Ermittlungsergebnisse zum Manchester-Anschlag zu "verfolgen". Dies sagte er am Donnerstag in Brüssel. Die britischen Sicherheitsbehörden hatten ihren US-Partnern zuvor Vertrauensbruch vorgeworfen, weil diese interne Informationen an die Medien lanciert und damit die Ermittlungsarbeit erschwert hätten.

Attentäter von Manchester soll von Rache angetrieben worden sein

Der libyschstämmige Selbstmordattentäter von Manchester soll nach Angaben aus seinem Umfeld von "Rache" angetrieben worden sein. Das Rachemotiv gehe auf die Ermordung eines ebenfalls libyschstämmigen Freundes durch britische Jugendliche im vergangenen Jahr in Manchester zurück, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus dem Umfeld der Familie des Attentäters.

Macron warnt USA vor übereilter Entscheidung zu Pariser Klimaabkommen

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat die Hoffnung geäußert, dass die USA keine übereilte Entscheidung zum Pariser Klimaabkommen treffen. "Mein Wunsch ist, dass die Vereinigten Staaten keine hastige Entscheidung treffen", sagte Macron am Donnerstag nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Brüssel. Er habe Trump die "Bedeutung des Abkommens für uns" und die "Bedeutung der von der internationalen Gemeinschaft getroffenen Verpflichtung" klar gemacht, sagte Macron.

Erdogan trifft EU-Spitze in Brüssel

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist am Donnerstag in Brüssel mit EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zusammengetroffen. Zentrales Thema sollte die Zukunft der Beitrittsverhandlungen der Europäischen Union mit der Türkei sein. Sie liegen wegen des massiven Vorgehens Erdogans gegen türkische Regierungskritiker seit dem Putschversuch vom vergangenen Juli de facto auf Eis.

US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht erhöht

In den USA sind in der Woche zum 20. Mai mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 1.000 auf 234.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 237.000 vorhergesagt.

Baseler Ausschuss hofft auf baldige Einigung zu Banken-Vorschriften

Der Generalsekretär des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht, William Coen, hofft in den Verhandlungen um neue Eigenkapitalregeln für Banken auf eine baldige Einigung. "Angesichts der breiten Unterstützung aller Beteiligten, auch der Bankenbrache, beim Streben nach einer Vereinbarung bin ich voller Hoffnung, dass wir die Reformen in naher Zukunft finalisieren können", sagte Coen.

Ölstaaten einigen sich auf Förderkürzung bis März 2018

Die Delegierten der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) haben sich mit einem Dutzend weiterer Ölländer darauf geeinigt, die Kürzung der Fördermenge bis März 2018 zu verlängern. Die Ölminister bestätigten nach der Sitzung in Wien entsprechende Informationen aus Kreisen. Die Produzenten hoffen damit trotz des hohen Angebots an US-Schieferöl auf steigende Preise.

