- Zu den Hauptreferenten gehören Führungskräfte von Facebook, Liberty Global, HTC, Modern Times Group und Fox Networks -

Die IBC veröffentlichte heute Details der Keynote-Plenarsitzungen für ihre kommende IBC2017 Conference, die vom 14.-18. September im RAI in Amsterdam stattfindet und einen Tag vor der Ausstellung beginnt. Im Rahmen des diesjährigen Themas "Truth, Trust and Transformation" werden die Keynote-Plenarsitzungen die Debatte intensivieren und eine Vielzahl von Herausforderungen und Gelegenheiten beleuchten, die alle Content-Ersteller und -Aggregatoren sowohl aus der traditionellen Medienbranche als auch aus damit zusammenhängenden Märkten betreffen.

Die programmatische Eröffnungsrede am ersten Tag der Konferenz wird erörtern, wie die zunehmende Bedeutung von Anhängern und Freunden im Medien-Ökosystem neue Broadcasting-Lösungsansätze vorantreibt und den Weg für neue Partnerschaften und Finanzierungsmodelle ebnet. Diese Pflicht-Keynote-Plenarsitzung mit dem Titel Fans, Friends and the Future of Broadcasting wird Dan Danker, Product Director bei Facebook und Jørgen Madsen Lindemann, President und CEO der Modern Times Group, präsentieren. Da die Grenzen zwischen traditionellem Broadcasting und Online-Videos verschwimmen, werden sie folgende Frage aufwerfen: Was lehrt uns das neue Publikumsverhalten und wie werden einige der größten Akteure darauf antworten?

Brian Sullivan, President und COO, Digital Consumer Group, Fox Networks Group bei 21st Century Fox wird die Bühne betreten, um Einsichten in den amerikanischen Markt zu vermitteln und Entwicklungen der marktführenden TV Everywhere Dienste von Fox Network zu erörtern: View from the USA: What Consumer Power Means for Fox Products and Services (Beleuchtung des Themas aus US-amerikanischer Sicht: Was bedeutet die Macht der Konsumenten für Fox Produkte und Serviceleistungen)

Balan Nair, Executive Vice President und Chief Technology Officer, Liberty Global wird sich anderen wichtigen Branchenführern für die CTO Roadmap Keynote anschließen. Gemeinsam mit zahlreichen CTOs, die sicherlich mit denselben Herausforderungen wie die meisten Führungskräfte in der Rundfunk- und Medienbranche konfrontiert werden, wird dieses Forum erörtern, welche als die größten Herausforderungen anzusehen sind und vor allem, wie diese Herausforderungen bewältigt werden können.

Referent zum Thema Technology Forward Keynote: What's Happening in VR, AR and Mixed Reality wird Rikard Steiber, President, Viveport und Senior Vice President Virtual Reality, HTC sein.

Weitere Keynote-Vorträge werden in den kommenden Wochen angekündigt.

