Fleet Complete & TELUS feiern ihre zehnjährige Zusammenarbeit mit den Fleet Achievement Awards zur Anerkennung ihrer kanadischen Kunden.



2017 können Fleet Complete®, ein führender globaler Anbieter von Technologie für Flottentelematik und mobiles Mitarbeitermanagement, und TELUS, eines der größten kanadischen Telekommunikationsunternehmen, auf eine zehnjährige Partnerschaft zurückblicken. Gemeinsam haben sie kanadische Firmenkunden bei der Nutzung der Internet der Dinge-(IoT-)Plattform unterstützt, um ihre Betriebsabläufe so agil wie nie zuvor zu gestalten, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und Unternehmenswachstum zu erzielen.



Um die zehnjährige erfolgreiche Partnerschaft zu feiern, haben Fleet Complete und TELUS für ihre Kunden in ganz Kanada die Fleet Achievement Awards ausgerichtet, mit denen besondere Verdienste um das Flottenmanagement gewürdigt werden. Die offizielle Feier fand am 23. Mai 2017 in Toronto statt. Nominierungen wurden in den Kategorien Sicherheit, Umwelt und Innovation ausgesprochen, und Best Practices und besondere Leistungen zur Förderung der Flottenbranche wurden mit Preisen bedacht. Die Nominierten wurden aus einem Pool von Kundenbewerbungen ausgewählt. Firmen wurden aufgefordert, ihre Meilensteine bei der Nutzung wirkungsvoller IoT-Technologien und ihre Erfolgsmaßstäbe zu beschreiben. Die Bewerbungen wurden von den Teams von Fleet Complete und TELUS sorgfältig geprüft und die erfolgreichsten Kandidaten ausgewählt.



"Wir wollen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil im derzeitigen Marktumfeld verschaffen, indem wir die beste Technologie und Netzwerkinfrastruktur anbieten, um Firmen mit ihren Assets im Außeneinsatz zu vernetzten", sagte Tony Lourakis, CEO von Fleet Complete. "Seit nunmehr zehn Jahren arbeiten wir zusammen mit TELUS an innovativen Lösungen für die Telematikbranche. Unsere gemeinsamen Kunden profitieren von der Zuverlässigkeit eines erstklassigen Mobilnetzbetreibers, dem umfassendsten Lösungsportfolio und individuellem Kundensupport. Unsere Kunden gehören zur Crème de la Crème ihrer Branche, und die Auswahl der Preisträger war schwierig. Aber es war eine schöne Herausforderung, und zu sehen, mit welchem Mut unsere Kunden in den vergangenen zehn Jahren ihren Erfolgsweg beschritten haben, ist das schönste Geschenk, das diese Partnerschaft jemals bekommen könnte."



Fleet Achievement Awards werden an die folgenden Firmen für besondere Verdienste um das Flottenmanagement verliehen:



Fleet of the Year Award - Lowe's Canada



Fleet Safety Award - Les Constructions Edguy Inc



Environment Award - Telecon



Pioneer Award - Miller Paving Limited



Fleet Manager of the Year Award - Ledcor Group



Driver of the Year Award - APPS Express



Small Biz Fleet Award - Yummy Catering



Informationen zu Fleet Complete[® ]



Fleet Complete® mit Sitz in Toronto ist ein global agierender Anbieter von systemrelevanten IoT-Lösungen für Flotten-, Asset- und mobiles Mitarbeitermanagement. Seit 2000 bedient Fleet Complete über 8000 Firmen aus aller Welt mit Managementlösungen für den Flottenbetrieb, das Fleet-Tracking und die Verwaltung mobiler Ressourcen. Mit AT&T in den USA und TELUS in Kanada, Telstra in Australien und T-Mobile in Europa unterhält das Unternehmen wichtige Vertriebspartnerschaften. Fleet Complete gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen Nordamerikas und hat seit seiner Gründung im Jahr 2000 (als Complete Innovations Inc.) zahlreiche Auszeichnungen für Innovationen und Wachstum gewonnen. Weitere Informationen finden Sie unter fleetcomplete.com (http://www.fleetcomplete.com/)



David Prusinski, Exekutiv-Vizepräsident, Vertrieb und Marketing, Fleet Complete, david.prusinski@fleetcomplete.com, marketing@fleetcomplete.com



