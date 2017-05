Wojciech &x141;ata: Mit welchen Kosten muss sich eine Privatperson rechnen wenn man Hilfe eines Steuerberaters an Vorbereitung der Steuererklärung bei Kapitaleinkunften aus Ausland benötigt? Gibt es sonst dafür einen ... 2 Kommentare Doris Krennmayr: Moneyou erklärt es für den Sparzinsen mE gut. Tim Karger: Wenn du einen Teil deines Geldes im Gold sparst muss du keinen Steuern zahlen Philipp von Breitenbach: Wenn alle an einem strang ziehn: der standort deutschland verteidigt sich erfolgreich gegen bosnische oligarchenfamilie: einzig durch aktienbesitz und stimmrecht! Grammer-Hauptversammlung: "Raubkapitalismus übelster Sorte" Michael Plos: Hat der deutsche Zertifikatemarkt den Turnaround geschafft? Im Dezember...

Den vollständigen Artikel lesen ...