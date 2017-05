NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im New Yorker Handel über 1,12 US-Dollar gehalten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1203 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1214 (Mittwoch: 1,1193) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8917 (0,8934) Euro.

Das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank (Fed) belastete den Dollar. Zwar hatte die Fed eine Leitzinsanhebung für die nächste Sitzung im Juni signalisiert. Diese war jedoch an den Finanzmärkten erwartet worden. Klare Hinweise für das Vorgehen danach gab es jedoch nicht. Die Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss seien sich nach zuletzt enttäuschenden Daten uneins über den weiteren Inflationsausblick, kommentierte Thu Lan Nguyen, Devisenexpertin bei der Commerzbank. Das Potenzial für einen steigenden Dollarkurs sei daher beschränkt.

Unter Druck geriet das britische Pfund. Die Wirtschaft Großbritanniens hatte zu Beginn des Jahres noch stärker an Fahrt verloren als erwartet. Der Außenhandel und der private Konsum lasteten im ersten Quartal auf dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukt. Es war um 0,2 Prozent zum Vorquartal gestiegen - nach 0,7 Prozent im Schlussquartal 2016. "Die Daten zeigen, dass die Abwertung des britischen Pfundes nach der Brexit-Entscheidung eine insgesamt negative Wirkung auf die Wirtschaftsentwicklung hatte", kommentierte Chefvolkswirt Samuel Tombs von Pantheon Macroeconomics./la/he

ISIN EU0009652759

AXC0119 2017-05-25/21:01