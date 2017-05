Der Regierungsrat des Kantons Baselland will vom Frost betroffene Landwirte mit einer Nothilfe unterstützen. Dazu beantragt er beim Landrat einen Nachtrags-Kredit in Höhe von 2 Millionen Franken, so der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid. Um die finanziellen Notlagen von Betrieben zu überbrücken werden rund 5,3 Millionen Franken benötigt, wie es in einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...