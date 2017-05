Lars Wagener, Geschäftsführer von Greenyard Fresh Germany GmbH in Bremen, wurde von der Mitgliederversammlung des Deutschen Fruchthandelsverbandes e.V. (DFHV) in München einstimmig neu in das Präsidium des Verbandes gewählt. Er folgt auf Thomas Averhoff, der 2016 aus dem Präsidium ausgeschieden ist. Lars Wagener neu im DFHV-Präsidium (Foto: Greenyard Fresh...

Den vollständigen Artikel lesen ...