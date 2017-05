neue verpackung: Herr Spix, auf der interpack haben Sie eine völlig neue Maschinengeneration vorgestellt und damit für einigen Wirbel in der Branche gesorgt. Kann man sagen, dass Sie mit der X-line das Tiefziehverpacken neu definieren? Guido Spix: Das ist richtig. Die X-line vereint eine ganze Reihe innovativer und einzigartiger Technologien - und schafft aufgrund einer lückenlosen Digitalisierung, umfassender Sensorik und der Vernetzung mit der Multivac Cloud eine neue Dimension hinsichtlich Packungs- und Prozesssicherheit, Qualität, Leistung sowie Bedienkomfort. Bei der Entwicklung dieses neuen Typs einer Tiefziehverpackungsmaschine stand vor allem ihre Zukunftsfähigkeit im Fokus. Denn als marktbeherrschender Verpackungsmaschinenhersteller müssen wir unser Produktportfolio passgenau auf die Kundenbedürfnisse ausrichten und gleichzeitig auch visionär denken. Wir entwickeln also einerseits vorhandene Lösungen weiter, sodass sie Industrie-4.0-fähig sind, andererseits arbeiten wir aber auch schon seit Langem intensiv an Produktinnovationen sowie der Etablierung neuer Geschäftsmodelle durch die Digitalisierung und Vernetzung von Produkten und Produktion. Mit der X-line stellen wir hier in Düsseldorf nun tatsächlich ein spektakuläres Ergebnis dieser spannenden Entwicklung vor.

neue verpackung: Können Sie uns einen kurzen Einblick in die Leistungsfähigkeit der X-line geben? Was dürfen Multivac-Kunden konkret erwarten? Guido Spix: Die wesentlichen Merkmale der X-line zum Tiefziehverpacken sind der Multivac Pack Pilot, modernste Sensorik, die IPC08 Maschinensteuerung mit der komfortablen Multi-Touch Benutzeroberfläche HMI 3 sowie eine neue Werkzeuggeneration, die X-tools. Der Multivac Pack Pilot gewährleistet dabei das optimale Einrichten der Maschine mit Steuerungsunterstützung. Hierfür ist kein tiefes Expertenwissen erforderlich, denn die Bedienung ist einfach und überschaubar. Für das Anlegen neuer Rezepte beispielsweise wählt der Betreiber Packungs-, Packstoff- und Produktmerkmale aus. In Kombination mit den Daten der eingesetzten Werkzeuge parametriert sich die Maschine dann von selbst. Durch den Pack Pilot ist die Maschine beim Produktionsstart also gut eingestellt und erzeugt ohne nennenswerte Anfahrverluste Packungen mit maximaler Packungssicherheit, gleichbleibender Qualität und höchster Leistung. Dies führt zu deutlichen Einsparungen in Hinblick auf Produkte, Packstoffe und Produktionszeit. Erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang, dass der Pack Pilot an die Multivac Cloud angebunden ist. Hier steht Expertenwissen bereit, das aus Prozessdaten von über 1.000 neuen Verpackungslösungen von Multivac pro Jahr resultiert. Beispielsweise sind dies Informationen über die optimalen Maschinenparameter zur Verarbeitung unterschiedlicher Verpackungsmaterialien.

neue verpackung: Die Anbindung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...