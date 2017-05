STUTTGART (dpa-AFX) - Die designierte Chefin des IT-Dienstleisters GFT setzt große Hoffnung in die Software-Technologie "Blockchain". "Blockchain kann eine Kettenreaktion verhindern, die durch einen hohen Grad an Automatisierung in Systemen ausgelöst werden kann", sagte Marika Lulay der Deutschen Presse-Agentur. Sie soll Ende Mai die Führung des auf die Finanzbranche spezialisierten IT-Dienstleisters GFT übernehmen. Nach Einschätzung von Lulay brächte die Technologie ein hohes Maß an Sicherheit.

Unter "Blockchain" versteht man eine große Datenbank, die nicht auf einem einzigen Server liegt, sondern dezentral auf viele Rechner verteilt ist - und jeder Teilnehmer hat im Prinzip die gleichen Zugriffsrechte. "Da jeder alles teilt, kann jeder Fehler, wenn zum Beispiel jemand gehackt wird, erkennen", erklärt Lulay. Das Interesse ist in der Finanzbranche an der Technologie hoch: Selbst Bundesbank und Deutsche Börse loten gemeinsam Chancen und Risiken der Blockchain-Technologie für Finanzgeschäfte aus./ang/DP/zb

