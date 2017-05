FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Nato:

"Im Kampf gegen den "Islamischen Staat" ändert der Beschluss der Nato, sich der Anti-IS-Koalition anzuschließen, militärisch nicht viel. Kein Luftangriff wird dadurch zusätzlich geflogen, es wird auch keine Kampfeinsätze ... gegen den IS geben. Dennoch war es wichtig, dass die Allianz ... ihre Entscheidung bekanntgab. Denn so nimmt sie dem amerikanischen Präsidenten Trump viel Wind aus den Segeln. Als Wahlkämpfer hatte er schließlich die Nato noch als "obsolet" erklärt, weil sie im Kampf gegen den Terror angeblich nichts tue. Dabei gehören alle Nato-Mitgliedstaaten der Anti-IS-Koalition an - die einen mit einem militärischen Beitrag, andere mit einem humanitären. Einige schrecken indes aus Furcht, in einen Konflikt wie im Irak oder in Libyen verwickelt zu werden, vor einem direkten militärischen Einsatz weiterhin zurück."/DP/jha

