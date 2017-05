Ministerinnen, die mit einem Gesetzentwurf glücklich sind, kommen anders ans Rednerpult: Am 10. März ging es zur ersten Lesung des neuen Verpackungsgesetzes im Deutschen Bundestag - zur Mittagszeit. Die Debattendauer war mit 38 Minuten knapp angesetzt; das Plenum schwach besetzt - vielleicht wegen der Uhrzeit, vielleicht wegen der Mahlzeiten, vielleicht wegen des Themas. Alles in allem, um in den Kino-Jargon zu verfallen, ein B-Movie. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, die den Gesetzentwurf einbrachte, sprach von einem "überfälligen" und "ehrlichen Kompromiss", der ein "vergebliches Unterfangen der letzten Bundesregierung erneut aufgenommen" habe. So weit, so leidenschaftslos.

Dabei hat der Gesetzentwurf eine dramatische Geschichte. 2014 war die Verpackungsverwertung Duales System Deutschland (DSD) mal wieder in eine veritable, existenzbedrohende Krise geschlittert. Die Ursache stellte sich bei genauerer Betrachtung als recht simpel, aber folgenschwer heraus. "Wir werden einen signifikanten Millionenverlust ausweisen", meldete damals der geschäftsführende Grüne-Punkt-Gesellschafter Stefan Schreiter und nannte den Grund: "Es gibt unter den dualen Systemen drei Anbieter, die kein Geschäftsmodell haben, sondern ein Betrugsmodell." Diese schwere Anschuldigung fußte auf der Feststellung, diese Systemteilnehmer hätten Verkaufsverpackungen schlicht umdeklariert. Dafür hätte man Branchenlösungen angeführt, wie sie es bei Großverbrauchern, wie Kantinen, Kliniken, Restaurants oder ähnlichen Einrichtungen, gäbe. Ein anderer Deklarationsweg sei die sogenannte Eigenrücknahme durch den Handel gewesen, bei der die Verbraucher leere Verpackungen im Laden zurückgeben.

Die Versuchung, die für den Grünen Punkt fälligen Gebühren zu sparen, ist groß. Damit offenbart das System seine eigenen Mängel. In der gegebenen Komplexität von zehn Marktteilnehmern bei der Lizensierung, zahlreichen kommunalen und privaten Recyclern und finanziellen Interessen der zahllosen Markenartikler kommt es zu Intransparenz. Das bedingte Ungerechtigkeiten ebenso wie Tricksereien.

In der Fachzeitschrift "Umweltmanagement" hieß es im Mai 2014 ohne erkennbare Verbrauchsschwächen: "Offenbar melden Industrie und Handel gegenüber dem ersten Halbjahr 2013 ein Drittel weniger Leichtverpackungen, 41 Prozent weniger Papier, Pappe und Karton und 17 Prozent weniger Glas bei den Lizenzdienstleistern an." In der Folge kündigte DSD die gemeinsame Clearingstelle auf, die für den finanziellen Ausgleich der Marktteilnehmer nach Anteilen sorgt. DSD hatte nämlich einige Kunden mit signifikanten Mengen an konkurrierende Systeme verloren. Der Markanteil blieb aber danach gleich, die Kasse allerdings erheblich leerer. In der Folge mussten Gesellschafter und Handel Geld nachschießen, um DSD aus der Krise zu führen.

Für die Politik war das Anlass genug, über die einschlägige Gesetzgebung nachzudenken. Eine Wertstofftonne sollte her, in der alle tonnengängigen Wertstoffe auf Kunststoff- und Metallbasis Platz finden und in das Recycling einfließen.

Leichen leben länger, lässt sich da nur urteilen. Schon die ehemaligen Umweltminister und Hendricks-Vorgänger Norbert Röttgen und Peter Altmaier hatten die Papiere hierzu wieder in der Schublade verschwinden lassen müssen. ...

