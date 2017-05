In postfaktischen Zeiten brauchen wir gut arbeitende Medien mehr denn je. Deswegen ist ein europäisches Verlegerrecht so wichtig. Denn sie müssen ordentlich bezahlt werden.

Die Kritik kam prompt: Die einen sprachen von "naiven Vorstellungen", die anderen wähnten mich im "präfaktischen Zeitalter" und eine Onlinezeitung titelte gar: "Oettinger gefährdet das Internet." Das war im Herbst 2016.

Heute - acht Monate später - werbe ich mit Nachdruck weiterhin für den Vorschlag, der mir diese Kritik einbrachte: ein eigenes Verlegerrecht. Nach dem Richtlinienvorschlag der EU-Kommission vom September 2016 bekommen Verlage erstmals das Recht, für die Verwertung ihrer Artikel auf Webplattformen eine Bezahlung verlangen zu können.

Jetzt mag mancher denken: Warum meldet sich Günther Oettinger dazu wieder zu Wort? Was hat das mit seinem neuen Portfolio Haushalt und Personal zu tun?

Die Antwort lautet: Als Mitglied der Europäischen Kommission bin ich für alle Vorschläge mitverantwortlich und bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir handeln müssen. Der Richtlinienvorschlag ist auf dem Tisch, in den nächsten Monaten will der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments Stellung nehmen, und schon Ende des Jahres könnten die Verhandlungen mit dem Ministerrat beginnen.

Das ist ein klares Zeitfenster, in dem die richtigen Weichen gestellt werden müssen.

Ist das nicht der Fall - und da stimmen mich die Diskussionen in EU-Parlament und Ministerrat nicht nur positiv -, verpassen wir die vielleicht letzte Chance, unsere Verlage und damit die Vielfalt unserer Medien in Europa und unsere Demokratie zu stärken. In gerade einmal zehn Jahren könnte es schon zu spät sein.

Die Branchenzahlen sind eindeutig: Zwar gewinnen die Onlineausgaben ...

