Sommerurlaub: Entspannt erholen ist angesagt - auch an der Börse?

Der Großteil der Deutschen möchte sich im Urlaub vorrangig erholen. Nur bei den 15 bis 19-Jähringen ist die Mehrheit gerne aktiv. Auch Italiener, Franzosen und Spanier verbringen ihren Urlaub lieber mit vielen Aktivitäten. Ein Vorgeschmack auf den Sommerurlaub…

Entspannen und Faulenzen. Laut einer internationalen GfK-Umfrage bevorzugen insgesamt 57 Prozent der Befragten in Deutschland Erholungsurlaub zum Entspannen und Faulenzen". Rund 32 Prozent geben dagegen an, lieber einen "Aktivurlaub mit vielen Aktivitäten oder Besichtigungen" zu verbringen. Die Ergebnisse unter Internetnutzern in Deutschland fallen sowohl bei Männern als auch Frauen eindeutig aus.

Mehr Statistiken finden Sie bei Statista

Den vollständigen Artikel lesen ...