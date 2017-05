Zürich - Die Universität Zürich fördert gezielt neue Lehrformate wie die App für Medizinstudierende zum Training ethisch komplexer Fälle oder den «Klicker» für einen regen Austausch in der Vorlesung. Wie die UZH an ihrer Jahresmedienkonferenz aufzeigt, sollen Studierende auf vielfältige Art fachspezifisches Wissen und methodische Kompetenzen für ihren späteren Beruf erlangen.

Gute Lehre soll inspirieren und motivieren, praxisnah und forschungsorientiert sein. Wie Gabriele Siegert, Prorektorin Geistes und Sozialwissenschaften der UZH, an der Jahresmedienkonferenz ausführt, entwickelt sich die Lehre. Im Vordergrund steht nicht die reine Wissensvermittlung. Entscheidend ist das Lernergebnis der Studierenden: die Kompetenzen, die sie erwerben. Das Studium soll sie befähigen, gesellschaftlich relevante Fragestellungen mit fachspezifischem Wissen und wissenschaftlichen Methoden zu beantworten.

Innovative Projekte machen Lehre lebendiger und effektiver

Um den vielfältigen Anforderungen an die moderne Lehre zu begegnen, fördert die UZH deren Entwicklung auf mehreren Ebenen: Die Studienstrukturen werden laufend verbessert und die didaktischen Kompetenzen der 4'870 Dozierenden, darunter 661 Professorinnen und Professoren, kontinuierlich weiterentwickelt. Zudem unterstützt die UZH mit dem 2016 neu geschaffenen Lehrkredit innovative Lehrformate. «Ziel ist es, die Dozierenden zu ermuntern, neue didaktische Ideen in der Lehre zu entwickeln, im Studium zu erproben und zu verbessern», erklärt Gabriele Siegert. Insbesondere die digitalen Medien, so Siegert, ermöglichten ganz neue Formen des Lehrens und Lernens.

Vorlesungen interaktiv gestalten



