Die Welt sieht seit Monaten fassungslos zu, wie ein US-Präsident Werte eines modernen Staates mit Füßen tritt. Doch Europa sollte ihm dafür dankbar sein.

Langsam fehlt einem die Fantasie. Was noch könnte der blonde Bomber zerstören, welche Regeln noch verletzen? Wie hoch kann Donald Trump die Mitgliederbeiträge in seinem Golfclub noch schrauben? Wie viele Interessenkonflikte lässt er noch zu, wie viele postfaktische Reden hält er noch? Und wann versucht er, per Dekret die Gewaltenteilung außer Kraft zu setzen, auf der aktuellen Welttournee einen Krieg gegen Iran anzuzetteln oder die präsidiale Freaktolle im Franchisesystem zu verticken?

Doch das sind die falschen Fragen, weil die Antworten längst jeder kennt. Jeder weiß, dass Trump das Weiße Haus in seine eigene Irrenanstalt verwandelt hat. Wie ein Patient, der seine Medikamente nicht genommen hat, taumelt er dort täglich an den Porträts von Washington und Lincoln vorbei in die nächste Katastrophe. Die öffentliche Entrüstung ist beinahe schon zur Routine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...