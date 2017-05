Alle Zugeständnisse waren offensichtlich umsonst: Bei seinem ersten Nato-Gipfel denkt US-Präsident Trump gar nicht daran, den netten Verbündeten zu spielen.

US-Präsident Donald Trump hat mit aggressiver Kritik an Bündnispartnern wie Deutschland für einen Eklat beim Nato-Gipfel gesorgt. Der Amerikaner nutzte sein Grußwort zu einer feierlichen Denkmalenthüllung, um mit dem vermeintlich unzureichenden militärischen Engagement von Alliierten abzurechnen. "23 der 28 Mitgliedsstaaten zahlen immer noch nicht das, was sie zahlen sollten - und was sie für ihre Verteidigung ausgeben sollten", sagte er am Donnerstag in Brüssel. Die mangelnde Beteiligung vieler Staaten sei "nicht fair" gegenüber den amerikanischen Steuerzahlern.

Mit seiner Rede verstieß Trump gegen die ungeschriebene Nato-Regel, bei Spitzentreffen zumindest öffentlich Geschlossenheit zu demonstrieren. Bemerkenswert war dies vor allem deswegen, weil die Bündnispartner den USA zuvor deutlich entgegengekommen waren.

Zum Gipfel wurden der von den USA lange geforderte Beitritt des Bündnisses zur internationalen Allianz gegen die Terrormiliz Islamischer Staat und ein Aktionsplan für den Anti-Terror-Kampf beschlossen. Zudem verpflichteten sich die Bündnispartner, künftig jährlich Pläne vorzulegen, wie sie ihre Verteidigungsausgaben erhöhen wollen.

Wie der Streit zwischen Trump und Ländern wie Deutschland weitergeht, ist völlig unklar. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reiste am Abend vom Gipfel ab, ohne öffentlich zur Rede von Trump Stellung zu ...

