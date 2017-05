Unberechenbar und ohne Rücksicht auf Konventionen: So gibt sich Donald Trump gerne. In Brüssel hat der US-Präsident dies nun erneut gezeigt - mit einer einer Verbal-Attacke auf Deutschland und einem rüden Schubser.

So fühlt sich "America First" an: Donald Trump kommt aus dem Hintergrund, drängelt sich nach vorne, schiebt den Ministerpräsidenten von Montenegro zur Seite, um neben Nato-Generalsekretär Jens Rasmussen ganz vorne auf dem Gruppenfoto zu stehen. Mit stolzem Blick richtet der US-Präsident sein Jackett.

Die Würdenträger der Nato-Staaten hatten es am Donnerstag nicht leicht mit dem neuen Mann aus dem Weißen Haus. In seiner Rede bei einer Zeremonie vor dem neuen Hauptquartier des Bündnisses las Trump den Verbündeten die Leviten und verlangte, dass diese mehr Geld lockermachen.

Aber nicht nur Dusko Markovic, der Regierungschef aus Montenegro, ...

