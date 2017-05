The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB4Z46 BAY.LDSBK.IS. 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40L89 COBA 17/22 S.885 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRA5 DZ BANK CLN E.9298 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRB3 DZ BANK CLN E.9299 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRD9 DZ BANK CLN E.9301 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRE7 DZ BANK CLN E.9302 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB9BC2 NORDLB 3 PH.BD.36/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA US451102BJ59 ICAHN ENTERPR. 17/22 BD02 BON USD N

CA B8WN XFRA CA0668008067 BANRO CORP. NEW EQ00 EQU EUR N