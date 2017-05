FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AY3 XFRA GB00BLP5YB54 ATLANTICA YIELD PLC DL-10 0.223 EUR

NWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.423 EUR

IS6A XFRA US4603352018 INTL SPEEDWAY A DL-,01 0.383 EUR

1YO XFRA CNE100001T72 YANGTZE OPT.FIB.AND CAB.H 0.033 EUR

ANI XFRA FR0004125920 AMUNDI S.A. EO 2,50 2.200 EUR

279 XFRA CH0019107025 APG SGA SA NAM. SF 2,60 22.000 EUR