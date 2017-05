The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT F1RJ XEUB FR0124095409 BTF 31.05.2017 EGOV BON EUR Y

CT NL1F XEUB NL0012088496 DTC 31.05.2017 EGOV BON EUR Y

CT IE0N XEUB IT0005219412 BOTS 31.05.2017 IGOV BON EUR Y

CT ZU8B XEUB DE000HV2AAX3 HVP 31.05.2017 2,625% JUMB BON EUR Y