TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die seit dem Opec-Treffen am Donnerstag fallenden Ölpreise sind am Freitag an den ostasiatischen Börsen und in Australien das bestimmende Thema. Aktien aus dem Ölsektor stehen in der ganzen Region auf der Verliererseite und geben damit an einigen Plätzen auch die Richtung für den Gesamtmarkt vor. Das trifft vor allem für den rohstofflastigen Aktienmarkt in Sydney zu. Dort verliert der S&P/ASX-200 knapp 0,7 Prozent. An den anderen Plätzen ist die Tendenz uneinheitlich bei geringen Ausschlägen.

Am meisten tut sich noch in Seoul, wo sich der Kospi weiter von Rekordhoch zu Rekordhoch schwingt. Er legt um weitere 0,5 Prozent zu, getragen von Konjunkturzuversicht. Neue Nahrung erhält sie von Daten zum Verbrauchervertrauen. Der entsprechende Index ist auf ein Dreijahreshoch gestiegen, angetrieben von Hoffnungen in den neuen Staatspräsidenden und dessen angekündigte Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur. Rückenwind kommt außerdem vom andauernden Höhenflug des Schwergewichts Samsung. Die Aktie legt um weitere 1,1 Prozent zu und hat damit seit Jahresbeginn fast 30 Prozent an Wert gewonnen.

In Tokio gibt der Nikkei-Index um 0,4 Prozent nach auf 19.740 Punkte, gebremst vom im Handelsverlauf etwas anziehenden Yen. Damit verschlechtern sich die Exportaussichten der japanischen Exporteure verschlechtern. Kein positiver Impuls geht von neuen Preisdaten aus Japan aus. Im Mai sind die Kernverbraucherpreise zwar um 0,1 Prozent gestiegen, während Ökonomen unveränderte Preise erwartet hatten. Experten führen das kleine Plus aber lediglich auf gestiegene Energiepreise zurück. Um wirklich für einen stabilen, die Konjunktur stützenden Preisauftrieb zu sorgen, benötige es eine breitere Basis. An den chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong bewegen sich die Leitindizes kaum vom Fleck.

Unter Druck stehen in Hongkong die Aktien von Lenovo. Profitierten sie am Vortag noch stark von den vorgelegten Geschäftszahlen des Technologieunternehmens, fällt der Kurs nun um 3 Prozent wieder zurück. Nomura und Morgan Stanley haben sich negativ zu den Zahlen geäußert. Laut Nomura verfehlte der operative Gewinn die Erwartungen und Morgan Stanley bemängelt die sinkenden Margen im PC-Geschäft und die sich ausweitenden Verluste bei Smartphones.

WTI-Ölpreis wieder klar unter 50 Dollar

Am Ölmarkt sorgt die Enttäuschung darüber, dass auf dem Opec-Treffen Überraschungen in Richtung einer stärkeren oder längeren Förderdrosselung ausgeblieben sind, für weiter nachgebende Ölpreise. Wie sich im Vorfeld bereits abgezeichnet hatte, schrieben die Ölförderer lediglich die bereits bestehende Vereinbarung über eine niedrigere Förderung um neun Monate fort bis März 2018. Brentöl verbilligt sich nochmals um 0,6 Prozent auf 51,16 Dollar, nachdem es vor dem Opec-Treffen noch bei etwa 54,60 Dollar gelegen hatte. US-Öl der Marke WTI ist mit 48,53 Dollar je Barrel wieder deutlich unter die psychologisch bedeutsame 50er Marke gefallen.

"Ich glaube, es ist das Muster 'bei Gerüchten kaufen und bei Fakten verkaufen'", sagt Marktexperte Stuart Ive von OM Financial in Wellington. Anfangs seien es noch kleinere Verkäufe gewesen, dann habe sich daraus eine Lawine entwickelt. Auf dem aktuellen Niveau befinden sich die Ölpreise auf einem Niveau wieder, das sie Mitte Mai innehatten, also erst vor wenigen Tagen.

Die Analysten von Nomura gehen derweil davon aus, dass sich die Ölpreise basierend auf sich verbessernden Fundamentaldaten schnell wieder erholen werden. So seien die US-Ölvorräte zuletzt sieben Mal in Folge gesunken. Außerdem glaubt Nomura-Experte Gordon Kwan, dass bei einem weiteren Preisverfall auf unter 45 Dollar die Opec-Staaten doch weitere Förderkürzungen beschließen dürften.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.751,10 -0,67% +0,91% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.740,84 -0,36% +3,28% 08:00 Kospi (Seoul) 2.354,82 +0,51% +16,20% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.110,74 +0,09% +0,23% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.637,28 +0,03% +15,54% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.229,81 -0,14% +12,12% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.773,30 -0,04% +8,01% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1201 -0,1% 1,1210 1,1242 +6,5% EUR/JPY 124,97 -0,3% 125,35 125,62 +1,7% EUR/GBP 0,8689 +0,3% 0,8664 0,8653 +1,9% GBP/USD 1,2890 -0,4% 1,2939 1,2991 +4,5% USD/JPY 111,57 -0,2% 111,81 111,76 -4,6% USD/KRW 1119,40 -0,1% 1120,58 1118,27 -7,3% USD/CNY 6,8580 -0,2% 6,8689 6,8661 -1,3% USD/CNH 6,8431 -0,1% 6,8505 6,8609 -1,9% USD/HKD 7,7939 +0,0% 7,7917 7,7912 +0,5% AUD/USD 0,7430 -0,3% 0,7455 0,7488 +3,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,63 48,9 -0,6% -0,27 -14,3% Brent/ICE 51,25 51,46 -0,4% -0,21 -12,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.258,03 1.255,70 +0,2% +2,33 +9,3% Silber (Spot) 17,19 17,16 +0,2% +0,03 +8,0% Platin (Spot) 950,11 946,50 +0,4% +3,61 +5,2% Kupfer-Future 2,59 2,60 -0,1% -0,00 +3,0% ===

