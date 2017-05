FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein abermaliger Rutsch der Ölpreise könnte am Freitag die Stimmung am deutschen Aktienmarkt etwas dämpfen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,1 Prozent tiefer auf 12 609 Punkte. Damit hält sich der Index aber weiterhin in Reichweite seines jüngst erzielten Rekordhochs.

Die Ölpreise gingen bereits am Vortag auf Talfahrt, nachdem die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) mit dem Ausmaß ihrer fortgesetzten Förderbegrenzung enttäuscht hatte. Hinzu kamen am Freitag durchwachsene Konjunkturdaten aus Japan. Dort bleibt der Preisauftrieb trotz einer leichten Besserung in den vergangenen Monaten schwach. Im Verlauf richten sich die Blicke auf Daten zum Wirtschaftswachstum der USA sowie die von der Uni Michigan ermittelte Konsumlaune./mis/fbr

ISIN DE0008469008

AXC0024 2017-05-26/07:35