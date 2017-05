Tokio - In Japan bleibt der Preisauftrieb trotz einer leichten Besserung in den vergangenen Monaten schwach. Im April zog der bei den Währungshütern besonders im Fokus stehenden Preisindex für Konsumgüter ohne frische Lebensmittel zum vierten Mal in Folge an.

Der Index stieg nach Angaben der Regierung vom Freitag im April im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozent - nach einem Plus von 0,2 Prozent im März. Der Zugewinn fiel allerdings etwas geringer aus als ...

