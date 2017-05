Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts007/26.05.2017/07:15) - Seit ihrem Erscheinen hat die Autobiografie "Alptraum Scheidung" viel Aufsehen erregt. Das Thema Scheidungskrieg polarisiert. Gleichwohl wird das Buch von Kritikern einhellig gelobt. Was der Autor in den Jahren seines Scheidungskrieges erleben musste, das kann man sich nicht einmal ansatzweise vorstellen. Ein Rosenkrieg der Superlative! Sein Weg, sich zu Wehr zu setzen, war, seine Geschichte zu Papier zu bringen. Eine erschreckende Geschichte, die Bestseller-verdächtig ist. =-> Mehr dazu unter: http://www.alptraum-scheidung.ch =-> Erhältlich auch in jedem guten Buchhandel, ISBN-Nr.: 978-3-940167-99-6 LESEPROBE (Teil 6) --> im Anhang auch als PDF-Download vorhanden Die Strafuntersuchung Fünf Tage vor dieser Verhandlung beim Bezirksgericht, hatte ich, zu allem Übel, auch noch die Vorladung zu einer Strafuntersuchung bei der Staatsanwaltschaft erhalten. Ich wurde vorgeladen, in 7 Tagen, als Angeschuldigter betreffend "Drohung" vor den Staatsanwalt zu treten. Also bereits 2 Tage nach der Bezirksgerichtsverhandlung, musste ich auch noch die erfundene Messergeschichte von Penise richtig stellen. Die Last war immens. Penise und ihr Handlanger versuchten alles, damit ich keine Zeit mehr hatte, um nach Luft zu schnappen. Ein Alptraum sollte dem anderen folgen. Der Druck sollte konstant aufrecht erhalten bleiben, solange, bis ich jämmerlich zugrunde ging. So stellten sich die zwei wohl ihren exorbitanten Endsieg vor. Ich war bereits am Limit meiner Kräfte. Ich hatte jedoch keine Wahl. Ich musste mich auch diesem Kampf stellen. In diesem Fall kam noch zusätzlich dazu, dass ich keine Ahnung hatte, wie eine Strafuntersuchung ablaufen würde und wie ich mich vorbereiten musste. Einen Anwalt konnte ich mir für diese Verhandlung sowieso nicht mehr leisten und Herrn Zweifel hätte ich ohnehin nicht mehr fragen können. Der hatte bereits genug von den vergangenen Prozessen. Ich kam also vom Regen in die Traufe. So versuchte ich wenigstens direkt über die Staatsanwaltschaft Informationen zu erhalten. Ich rief dort an und wurde gleich mit der Gerichtsschreiberin Frau Pfennig verbunden. Sie konnte mir jedoch nicht weiterhelfen. Das einzige, was ich in Erfahrung bringen konnte war, dass es nicht zwingend notwendig war, dass Penise auch zur Verhandlung erscheinen musste. Doch selbst diese Erkenntnis war ungewiss. Hilflos und ohne eine Ahnung zu haben, ob ich ein Plädoyer halten, Beweise vorlegen oder Zeugen benennen musste, ging ich an die Verhandlung. Diese fand nicht, wie bei den vorangegangenen Verhandlungen, im üblichen Gerichtsgebäude statt. Dieser Gebäudekomplex befand sich am anderen Ende der Stadt und bestand aus diversen, immensen Polizeigebäuden. Mir war bis zu dem Zeitpunkt nicht bewusst gewesen, dass wir hier in der Gegend einen derart grossen Bedarf an Polizeibeamten nötig hatten. Es kam mir vor, als befände ich mich in einem Polizeistaat. Ich suchte also verzweifelt das richtige Gebäude. Zur Orientierung hielt ich mich an einen grossen Plan, der an der Einfahrt dieses riesigen Areals aufgestellt war. Mit Mühe gelangte ich schlussendlich in das richtige Gebäude. In einem der oberen Stockwerke fand ich dann auch die Staatsanwaltschaft und setzte mich sogleich ins Wartezimmer. Die Wanduhr zeigte 8:31 Uhr an. Eine Minute später, holte mich die Gerichtsschreiberin, Frau Pfennig ab und brachte mich ins Verhandlungszimmer. Kaum eingetreten, klagte mich der Staatsanwalt Herr Vollenpower schon mit lauter stimme an: "Ich hätte gefälligst pünktlich zu erscheinen. Er dulde so ein Verhalten nicht." Ich war wie vor den Kopf gestossen. Die Verhandlung war auf 8:30 Uhr angesetzt und ich setzte mich genau um 8:31 Uhr in den Wartesaal. Regte der sich jetzt etwa wegen dieser Minute auf oder hatte ich vielleicht einen falschen Termin mit der Vorladung erhalten? Ich traute mich gar nicht zu fragen, so dominant trat dieser Herr Vollenpower auf. Das brauchte ich auch nicht, denn er lüftete im gleichen Atemzug das Geheimnis: "Wenn in der Vorladung 8:30 Uhr stände, dann wäre nicht 8:31 Uhr gemeint!", polterte er weiter. Ich sagte kein Wort, derart hatte er mich schon eingeschüchtert. Dabei blickte ich kurz zu Frau Pfennig hinüber. Sie sah mich ebenfalls eingeschüchtert an, als wollte sie mir sagen: "Sie können nichts dafür, der ist immer so." Herr Vollenpower informierte mich, dass Penise, im Beisein ihres Anwalts, Herr Würgin, bereits Tage zuvor vernommen worden war. Ich war erleichtert. Wenigstens musste ich mich nicht noch zusätzlich mit dem "Duo Infernal" herumschlagen. Doch war ich nach wie vor unvorbereitet in diese Verhandlung gegangen. Herr Vollenpower begann dann die Anklagepunkte zu verlesen, die Penise und Herr Würgin vorgetragen hatten. Und da ging es schon wieder los, mit den bekannten Verdrehung der Tatsachen, mit der versuchten Manipulation der Justiz und vor allem mit den Lügen: 1. Ich hätte Penise im Büro geschlagen. 2. Ich hätte sie verbal im Büro bedroht. 3. Ich hätte sie im Büro mit einem Messer bedroht. Doch jetzt kam der absolute Hammer aller Betrügereien. Zum Beweis ihrer Beschuldigungen, wollten sie den Staatsanwalt mit einer perfiden Geschichte um den Finger wickeln. Sie behaupteten, ich wäre ein gewalttätiger Mensch, der schon einmal wegen einer ausgesprochenen "Drohung" angezeigt worden war. Ich hätte einen unschuldigen Bootseigner bedroht. Dabei präsentierten sie die Anzeige von René L. Ich glaubte meinen Ohren nicht zu trauen. Diese zwei Aasgeier schreckten auch vor gar nichts zurück. Es handelte sich dabei um die berühmte Geschichte, wo ich in unserem eigenen Boot, von René L. mit einem Messer attackiert worden war und ich mich, vor allem um Tobin und Penise zu beschützen, dazwischen stellte. Doch davon stand nichts in Herrn Vollenpowers Dossier. Auch wusste er nichts davon, dass ich Rene L. zuvor wegen versuchter Körperverletzung angezeigt hatte und er seine Anzeige zurück gezogen hatte, als er gemerkt hatte, dass alle unabhängigen Zeugen seine Aussage widerlegt hatten. Ich war knapp vor einem Zusammenbruch. Diese verdammte Hexe versuchte sogar, eine heroische Geschichte, in ein verwerfliches Ereignis zu konvertieren. "Wie tief konnte dieser Mensch denn noch sinken? Wie viel kriminelle Energie brachte dieses Weibsstück denn noch auf?" Innerlich zitterte bereits mein ganzer Körper. Doch es kam noch knüppeldick. Herr Vollenpower las weiter in der Anklageschrift vor. Mit Eingabe vom 15. Juni erstattete Herr Würgin in Namen seiner Klientin eine weitere Strafanzeige und stellte Strafantrag wegen einfacher Körperverletzung" eventuell "Tätlichkeiten"... Es war nicht zu glauben! Penise verklagte mich tatsächlich für den Vorfall, wo sie die Bürotüre an die Nase gekriegt hatte, als sie den Fuss zwischen die Türe gestellt hatte. Das absolut paradoxe daran war, dass dieser Vorfall bereits vor drei Monate stattgefunden hatte und die Anzeige erst jetzt erfolgte. Penise hatte also ganze drei Monate gebraucht, um festzustellen, dass dies eine Körperverletzung meinerseits hätte sein können. Jetzt hatte sie endgültig den Verstand verloren. Ich war am Ende! Ich konnte nicht mehr! Ich sass auf dem Anklagestuhl, hatte schon längst den Blick nach unten gerichtet, mit beiden Händen meine Stirn stützend. Die ganzen Strapazen der letzten Wochen und Monate brachen über mich herein und ich konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Irgendwann musste es passieren. Penise hatte mich gebrochen. Als Herr Vollenpower kurz darauf mit der Anklageschrift fertig war, fragte er mich, ob ich eine Pause bräuchte. Ich vermochte nicht einmal mehr, auf seine Frage zu antworten. Mit beiden Ellenbogen auf den Tisch gestützt, hielt ich noch immer mein Gesicht hinter den Händen versteckt. Ich sass einfach nur noch da und wartete ab, in der Hoffnung, dass sich meine Verzweiflung ein wenig legte. Unterdessen offerierte mir Frau Pfennig ein Taschentuch. Die Stimmung im Raum schwankte überraschend um. Auch Herrn Vollenpowers Stimme wurde plötzlich sanfter. Es vergingen Minuten, bis ich meinen Kopf wieder heben konnte. Mein Zusammenbruch war mir so was von peinlich. Das letzte Mal, als ich geweint hatte war, als meine Cousine gestorben war. Und das war schon 20 Jahre her. Es brauchte also sehr viel, um meine Emotionen so hervorbrechen zu lassen. Ich versuchte mich zusammenzureissen, holte tief Luft und begann, alle diese Geschichten ins rechte Licht zu rücken. Herr Vollenpower war sichtlich überrascht, wie sich die Vorkommnisse plötzlich komplett anders anhörten. Es war sehr interessant festzustellen, wie selbst ein so erfahrener Staatsanwalt, sich von der Aussage von Penise derart beeinflussen liess. Das war genau die Fähigkeit, die Penise unbeschreiblich perfekt beherrschte. Sie führte einfach jeden, mit ihrem Auftreten, hinters Licht. Doch in diesem Fall, lief das für einmal ganz anders ab. Es ging hier nämlich um das Strafrecht und nicht um das Ehe- und Scheidungsrecht. Bei dieser Instanz, wurde nicht so oberflächlich recherchiert. Hier nahm man die Klagen ernst. Ein neuer Sachverhalt, den diese beiden Hochstapler wohl ein wenig unterschätzt hatten. In diesem Verfahren durfte man nicht einfach nur behaupten, man musste es auch belegen. Herr Vollenpower führte die Ermittlungen so, dass er entweder meine Schuld oder meine Unschuld unwiderruflich erkennen konnte. So musste ich ihm alle nur erdenklichen

