Luzern (awp) - Die Valiant-Gruppe liegt mit der Übernahme der Triba Partner Bank AG (Triba) auf Kurs. Bis nach Ablauf der Angebotsfrist per 19. Mai besitzt Valiant 49'382 aller Triba-Aktien, was einem Anteil von 89,8% entspricht. Damit sei die für die Übernahme nötige Zweidrittelmehrheit erreicht worden, heisst es in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...