Nach der Abspaltung von der Metro erwartet MediaMarkt-Saturn-Chef Pieter Haas Kursschwankungen. Diese soll im Sommer vollzogen werden.

Die geplante Aufspaltung des Handelskonzerns Metro in einen Lebensmittelspezialisten und den Elektronikhändler Ceconomy könnte zu heftigen Kurschwankungen an der Börse führen. "In den ersten Tagen wird da viel Dynamik drin sein", sagte der künftige Ceconomy-Chef Pieter Haas im Interview mit der WirtschaftsWoche. "Ziel ist es, dass mittelfristig nach dem Listing die beiden Aktien zusammen wertvoller sind als vorher", so Haas, der auch die Ceconomy-Kernbeteiligung MediaMarkt-Saturn führt. Für die Trennung vom Lebensmittelgeschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...