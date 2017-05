Luzern - Die Valiant-Gruppe liegt mit der Übernahme der Triba Partner Bank AG (Triba) auf Kurs. Bis nach Ablauf der Angebotsfrist per 19. Mai besitzt Valiant 49'382 aller Triba-Aktien, was einem Anteil von 89,8% entspricht. Damit sei die für die Übernahme nötige Zweidrittelmehrheit erreicht worden, heisst es in der Mitteilung vom Freitag. Triba soll im Jahr 2018 vollständig in die Valiant integriert werden.

Valiant hatte das Kaufangebot an die Triba-Aktionäre Mitte März angekündigt und am 12. April lanciert. Dabei bot Valiant 1'450 ...

