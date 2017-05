US-Präsident Donald Trump wollte den "ultimativen Deal" zwischen Israelis und Palästinensern aushandeln. Das ist ihm bisher nicht gelungen. Doch erreicht hat er in Nahost sehr wohl etwas. Ein Gastbeitrag.

Was hat US-Präsident Trump in und für Nahost erreicht? Mehr als die meisten Kommentatoren und sogenannten Experten meinen. Es stimmt: Trump hat in Nahost keinen fertigen "Plan" vorgelegt. Doch was fast alle übersehen: Er hat dessen Grundlagen sehr wohl vorgelegt. Ob diese Grundideen zum Frieden führen, bleibt freilich abzuwarten. Schlechter als unter seinen Vorgängern kann es jedenfalls kaum werden.

Neue Koalitionen

Ohne Wenn und Aber und ganz offen zeigte die Reise eine noch vor Jahren vielen völlig undenkbare US-Nahost-"Koalition": USA plus Israel plus Fatah-Palästina plus Ägypten plus Saudi Arabien plus arabische Golfstaaten.

Wer das für selbstverständlich hält, kennt den Nahen Osten nicht. Es erhöht die Chancen auf eine wie auch immer geartete Verständigung zwischen Israel und Palästina. Vernünftigerweise hat Trump hierzu keine Eckdaten geliefert. Die von der EU, auch Deutschland, favorisierte Zweistaatenlösung wird mit Sicherheit nicht eins zu eins umgesetzt.

Trotz der Nicht-Erwähnung der sogenannten Zweistaatenlösung oder gerade deshalb haben zahlreiche arabische und islamische Staaten sowie die Palästinenserführung nicht gegen den Trump-Ansatz protestiert. Ganz im ...

