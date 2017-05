In Manchester ist am Freitagmorgen eine weitere Person im Zusammenhang mit dem Anschlag vom Montagabend festgenommen worden. Das teilte die Polizei in Manchester mit.

Die Festnahme sei im Distrikt Moss Side erfolgt. Damit sind laut Polizei mittlerweile zehn Personen im Zusammenhang mit dem Anschlag festgenommen worden. Acht davon befinden sich noch in Polizeigewahrsam. Bei dem Anschlag am Montagabend auf ein Popkonzert waren 23 Menschen, darunter der Attentäter, getötet und 116 weitere verletzt worden.

Die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) bekannte sich zu dem Anschlag. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Attentäter Teil eines Netzwerks war.