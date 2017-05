Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: Am US-Anleihemarkt findet vor dem langen Wochenende zum Feiertag Memorial Day nur eine verkürzte Sitzung statt.

MONTAG: In den USA ruht der Börsenhandel wegen des Feiertags Memorial Day. In Schanghai findet wegen des Drachenbootfests kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Der Chef der regionalen Notenbank von St. Louis, James Bullard, warnt erneut, dass die Zentralbank und die Finanzmärkte bei den Zinsaussichten nicht auf der gleichen Seite stehen. Die Entwicklung der Vermögenswerte seit der Zinserhöhung der Fed im März zeige, dass der "konzertierte Leitzinssatz der Zentralbank im Vergleich zu den aktuellen makroökonomischen Entwicklungsdaten übermäßig aggressiv ist", sagte er laut Redetext für eine Präsentation. Bullard zeigt sich seit einiger Zeit eher skeptisch eingestellt, was die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen angeht. Derzeit stehen alle Weichen auf eine Zinserhöhung bei der Fed-Sitzung am 14. Juni um 25 Basispunkte. Bullard hat aktuell kein Stimmrecht im Offenmarktausschuss der Fed.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +0,8% gg Vq 1. Veröff.: +0,7% gg Vq zuvor: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,3% gg Vq 1. Veröff.: +2,3% gg Vq zuvor: +2,1% gg Vq 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April PROGNOSE: -1,8% gg Vm zuvor: revidiert +1,7% gg Vm; vorläufig +0,9% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Mai (2. Umfrage) PROGNOSE: 97,5 1. Umfrage: 97,7 zuvor: 97,0

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.411,00 -0,10% Nikkei-225 19.718,33 -0,48% Hang-Seng-Index 25.622,73 -0,03% Kospi 2.354,99 +0,51% Shanghai-Composite 3.110,44 +0,08% S&P/ASX 200 5.755,10 -0,60%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die seit dem Opec-Treffen am Donnerstag fallenden Ölpreise sind das bestimmende Thema. Aktien aus dem Ölsektor stehen in der ganzen Region auf der Verliererseite und geben damit an einigen Plätzen auch die Richtung für den Gesamtmarkt vor. Das trifft vor allem für den rohstofflastigen Aktienmarkt in Sydney zu. In Seoul setzt der Kospi dagegen die Rekordjagd fort, getragen von Konjunkturzuversicht. Neue Nahrung erhält sie von Daten zum Verbrauchervertrauen. Der entsprechende Index ist auf ein Dreijahreshoch gestiegen, angetrieben von Hoffnungen in den neuen Staatspräsidenden und dessen angekündigte Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur. Kein stärkerer positiver Impuls geht von neuen Preisdaten aus Japan aus. Im Mai sind die Kernverbraucherpreise zwar um 0,1 Prozent gestiegen, während Ökonomen unveränderte Preise erwartet hatten. Experten führen das kleine Plus aber lediglich auf gestiegene Energiepreise zurück. Unter Druck stehen in Hongkong Lenovo. Profitierten sie am Vortag noch stark von den vorgelegten Geschäftszahlen des Technologieunternehmens, fällt der Kurs nun um 3 Prozent wieder zurück. Nomura und Morgan Stanley haben sich negativ zu den Zahlen geäußert.

US-NACHBÖRSE

Stark unter Druck standen Gamestop. Auf Nasdaq.com ging es um 6,7 Prozent nach unten. Das Unternehmen, das Unterhaltungssoftware vertreibt, hatte mit seinen Quartalszahlen die Analystenerwartungen zwar übertroffen, den Ausblick für das Gesamtjahr aber dennoch unverändert gelassen. Ein Negativpunkt in den Zahlen war der Umsatzrückgang bei neuen Software-Titeln. Costco Wholesale legten dagegen um 1,9 Prozent zu. Die Großhandelskette schnitt in ihrem dritten Geschäftsquartal besser ab als von Analysten erwartet.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.082,95 0,34 70,53 6,68 S&P-500 2.415,07 0,44 10,68 7,87 Nasdaq-Comp. 6.205,26 0,69 42,23 15,27 Nasdaq-100 5.778,37 0,84 48,07 18,81 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 814,5 Mio 797,3 Mio Gewinner 1.569 1.681 Verlierer 1.423 1.280 unverändert 123 144

Etwas fester - Die US-Börsen setzten ihren Höhenlauf den fünften Tag in Folge fort und erklommen teils neue Rekordstände. Das Protokoll der Notenbanksitzung vom Vortag habe nachgewirkt, hieß es. Es erscheine den Teilnehmern taubenhafter als erwartet. Der Absturz der Ölpreises belastete den Markt in der Breite nicht, Energiewerte wurden aber abverkauft. Neben dem Fed-Protokoll stützten weiter gute Geschäftszahlen der Unternehmen. Best Buy kletterten um 21,5 Prozent. Der Elektronikhändler hatte mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Sears verzeichneten einen Anstieg von 13,5 Prozent. Die Kaufhauskette rutschte zwar tiefer in die Verlustzone, aber nicht so tief wie befürchtet. Dollar Tree handelten nach Berichtszahlen 0,9 Prozent höher. Es gab aber auch enttäuschende Zahlenausweise, so von Signet Jewelers und Hormel Foods, deren Aktien um 7,8 bzw 6,4 Prozent fielen. Für HP Inc ging es um 3,4 Prozent nach unten. Der PC-und Drucker-Hersteller musste beim Gewinn einen deutlichen Rückgang verkraften. 1,8 Prozent abwärts ging es mit General Motors. Der Konzern muss sich wegen der möglichen Manipulation von Abgaswerten verantworten.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,29 0,4 1,28 8,3 5 Jahre 1,79 0,1 1,79 -13,7 7 Jahre 2,06 0,6 2,05 -18,7 10 Jahre 2,26 0,4 2,25 -18,9 30 Jahre 2,92 -0,5 2,92 -14,8

Am Anleihemarkt bewegte sich wenig. Die Rendite zehnjähriger Treasurys verharrte bei 2,26 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1201 -0,1% 1,1210 1,1242 +6,5% EUR/JPY 124,82 -0,4% 125,35 125,62 +1,5% EUR/GBP 0,8698 +0,4% 0,8664 0,8653 +2,0% GBP/USD 1,2878 -0,5% 1,2939 1,2991 +4,4% USD/JPY 111,43 -0,3% 111,81 111,76 -4,7% USD/KRW 1119,40 -0,1% 1120,58 1118,27 -7,3% USD/CNY 6,8583 -0,2% 6,8689 6,8661 -1,3% USD/CNH 6,8437 -0,1% 6,8505 6,8609 -1,9% USD/HKD 7,7941 +0,0% 7,7917 7,7912 +0,5% AUD/USD 0,7437 -0,2% 0,7455 0,7488 +3,1%

Der Dollar absolvierte zum Euro eine kleine Achterbahnfahrt und stand am Ende etwa dort, wo er am späten Mittwoch notiert hatte, als er mit der Veröffentlichung des Fed-Protokolls gefallen war. Der Euro stand schließlich bei 1,1207 Dollar, nachdem er im Tageshoch bis auf 1,1251 Dollar geklettert war. Mehr Bewegung gab es in den sogenannten Rohstoffwährungen wie dem Kanadischen oder dem Australischen Dollar. Sie fielen mit dem sinkenden Ölpreis gegen den US-Dollar zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,64 48,9 -0,5% -0,26 -14,3% Brent/ICE 51,26 51,46 -0,4% -0,20 -12,5%

Marktteilnehmer hatten sich vom Treffen der Opec-Länder mit Ölländern außerhalb des Kartells offenbar mehr erhofft. Wie erwartet wurden die bestehenden Förderkürzungen lediglich um neun Monate verlängert. Doch an den Märkten war man sich weitgehend einig, dass die Beschlüsse nicht ausreichen, um den Preis oben zu halten. "Das ist wirklich ein Schlag ins Wasser", sagte Ric Navy, Vizepräsident für Energie-Futures beim Broker R.J. O'Brien & Associates LLC: "Die Märkte sagen deutlich, dass mehr getan werden muss." Was beschlossen worden sei, sei mit dem jüngsten Anstieg längste eingepreist worden, sagte Investmentstratege Maxwell Gold von ETF Securities. Der Preis für Brentöl fiel um 5 Prozent auf 51,22 Dollar je Barrel, der Preis für WTI um 5,4 Prozent auf 48,60 Dollar. In Asien fallen die Preise am Freitag noch etwas weiter. "Ich glaube, es ist das Muster 'bei Gerüchten kaufen und bei Fakten verkaufen'", sagt Marktexperte Stuart Ive von OM Financial in Wellington. Anfangs seien es noch kleinere Verkäufe gewesen, dann habe sich daraus eine Lawine entwickelt. Die Analysten von Nomura gehen derweil davon aus, dass sich die Ölpreise basierend auf sich verbessernden Fundamentaldaten schnell wieder erholen werden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.258,62 1.255,70 +0,2% +2,92 +9,3% Silber (Spot) 17,20 17,16 +0,2% +0,04 +8,0% Platin (Spot) 951,55 946,50 +0,5% +5,05 +5,3% Kupfer-Future 2,59 2,60 -0,1% -0,00 +3,0%

Der Goldpreis gab im US-Geschäft leicht ab. Der Preis notierte bei 1.256 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

HANDELSPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat sich bei seinem Treffen mit der EU-Spitze in Brüssel heftig über den deutschen Handelsbilanzüberschuss beklagt. "Die Deutschen sind böse, sehr böse", sagte Trump. Dies berichtet Spiegel Online und beruft sich auf Teilnehmer des Treffens. Demnach sagte Trump weiter: "Schauen Sie sich die Millionen von Autos an, die sie in den USA verkaufen. Fürchterlich. Wir werden das stoppen."

KONJUNKTUR JAPAN

