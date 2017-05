Nach dem Terroranschlag von Manchester wird die Zusammenarbeit von Großbritannien und den USA auf die Probe gestellt. Wurden wichtige Erkenntnisse durchgestochen? Washington ist undicht, aber keiner findet das Leck.

Die Veröffentlichung heikler Informationen zum Terroranschlag von Manchester in den USA hat in Washington ernsthafte Fragen zum Umgang mit Geheimmaterial ausgelöst. Möglicherweise sei hier "ein Mangel an Disziplin" einer mit derartigem Material ungewohnten Regierung im Spiel, sagte Mark Hertling, Militärexperte des Senders CNN. Einen "strukturellen Fehler" und ein internes "Kommunikationsproblem" vermutete der frühere außenpolitische Berater Aaron David Miller.

Nach dem Anschlag in Manchester hatten US-Behörden den amerikanischen Medien vertrauliche, polizeiliche Informationen zugespielt. Dies hatte für einen handfesten Krach zwischen London und Washington gesorgt. US-Präsident Donald Trump verurteilte die mutmaßlichen Durchstechereien amerikanischer Regierungsbehörden am Donnerstag scharf und kündigte an, das Justizministerium um Ermittlungen zu bitten. "Diese Leaks sensibler Informationen sind eine ernste Bedrohung unserer nationalen Sicherheit", sagte Trump in Brüssel. Trump selbst soll vor wenigen Tagen vertrauliche Informationen eines befreundeten Geheimdienstes beim Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow preisgegeben haben.

Die britische Regierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...